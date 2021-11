Le Comédien Hamadoun Kassogué au café littéraire et artistique de Acte-Sept : «Le théâtre est là pour soigner les tares de la société »

L’Association culturelle « Acte Sept » a organisé un Café Littéraire et Artistique, le samedi 23 octobre 2021, à son siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. L’invité de ce Café Littéraire et Artistique était l’homme de théâtre, le cinéaste, le Comédien Hamadoun Kassogué « Kerfa ». Dramaturge et homme de cinéma, Hamadoun Kassogué a invité la jeune génération à l’humilité. Au cours de ce Café Littéraire et Artistique, il a mis l’accent sur l’importance du théâtre dans la société. « Le théâtre est là pour soigner les tares de la société. L’homme de théâtre n’a pas droit à l’erreur », a souligné Hamadoun Kassogué.

Outre l’invité Hamadoun Kassogué, plusieurs autres personnalités ont pris part à ce Café Littéraire et Artistique dont le président de l’Association culturelle « Acte Sept », Adama Traoré, Président de la fédération des artistes du Mali, des membres de TIM EPICES (qui vendent des condiments en poudre à Kalabancoro), des élèves et étudiants et bien d’autres fans de la culture. Dans ses mots de bienvenue, le président de l’Association culturelle « Acte Sept », Adama Traoré, a invité les jeunes à l’écoute et au travail.

Selon lui, c’est une chance pour les jeunes d’avoir Hamadoun Kassogué comme l’invité du café littéraire et artistique. Prenant la parole, l’invité Hamadoun Kassogué a mis l’accent sur son parcours, notamment son passage à l’INA (Institut national des arts) d’abord en tant qu’étudiant, puis en tant qu’enseignant. Sorti major de sa promotion en section art dramatique de l’INA, Hamadoun Kassogué s’est vu refuser la bourse à l’étranger à plusieurs reprises. Il a invité les comédiens à être des modèles, des exemples. Selon lui, c’est par accident qu’il est devenu un homme de cinéma. « Le comédien est comme un footballeur, il se vend. Si vous êtes bien, vous vous vendez.

La première qualité d’un artiste, c’est l’humilité. Le théâtre est là pour soigner les tares de la société. L’homme de théâtre est là pour donner des leçons. L’homme de théâtre n’a pas droit à l’erreur. Il n’est pas comme les autres sur le plan de la diction, sur le plan de l’interprétation. Il a une mission noble, sacrée, magnanime, civilisatrice qui forme les gens. Au théâtre, on ne peut pas mentir », a souligné Hamadoun Kassogué. Répondant aux questions des uns et des autres, Hamadoun Kassogué, qui aime jouer le rôle de fou dans les cinémas, a déploré le fait que le conte, qui est une école, soit complètement délaissé aujourd’hui. Par ailleurs, il a invité les jeunes à être sérieux et exigents sur la scène.

Aguibou Sogodogo

