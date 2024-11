Le mardi 19 novembre2024, le Bureau malien du droit d’auteur (Bumda) a organisé la 2e édition de sa conférence débat intitulée “matinée de causerie débat sur le droit d’auteur et le droit voisin” à l’endroit de ses sociétaires. Cette séance d’échanges a permis au Bumda d’être en face de ses sociétaires pour des discussions fructueuses et franches sur la question des droits d’auteur et le droit voisin

Pour éviter les rumeurs et les fakes news sur la question du droit d’auteur, le Bumda a initié depuis l’année dernière, une causerie débat direct entre ledit bureau et ses sociétaires. Ces séances de causerie-débat permettent aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de comprendre comment sont gérés leurs droits.

Si ces séances de causerie débat constituent un forum interactif d’information et d’échanges entre le Bumda et ses membres, c’est aussi une nouvelle stratégie de communication qui vise essentiellement à expliquer à ses associés la perception, la redevance et la répartition des droits.

D’ailleurs, c’est pourquoi cette 2e édition est largement consacrée aux thématiques comme la gestion collective des droits voisins, les atteintes aux droits d’auteur et l’exploitation des droits.

“Le Bumda, fidèle à ses missions et dans le souci de rendre la structure et ses activités lisibles et visibles, s’est engagé dans une démarche innovante pour une large information du public. Cette innovation a conduit à l’élaboration d’une stratégie de communication. Conformément à cette stratégie de communication, le bureau organise périodiquement des séances de causeries-débats pour former, informer et sensibiliser ses membres et l’ensemble de la communauté des créateurs sur ses activités d’une part et la gestion des droits dont il a la charge d’autre part”, rappelle Mme la directrice du Bumda, Diallo Aïda Koné.

“Cette plateforme de causerie-débat est un forum inter-dynamique, d’information et d’échanges entre le Bumda et les membres de l’organisation. C’est aussi pour améliorer la bonne gouvernance du Bumda en facilitant l’accès des membres et du public à l’information.

C’est le lieu aussi pour nous d’informer sur la vie de l’organisation, son évolution, ses succès, ses échecs, ses contraintes et les défis auxquels elle fait face”, ajoute Mme Diallo.

Pour conclure, la cheffe du Bumda dira que la “matinée de causerie débat sur le droit d’auteur et le droit voisin est une démarche qui s’appuie sur la transparence pour renforcer la confiance entre les 3000 sociétaires en leur organisation.

Ousmane Mahamane

