Pour informer l’opinion nationale et internationale de la tenue du 20 au 29 juillet 2023, l’atelier de formation de 12 personnes sur le Workshop international en photographie, les responsables de Yamarou Photo étaient face la presse ce vendredi, 21 juillet 2023 à son siège sis à Sotuba Bougouba. Elle était co-animée par le hollandais, Jan Drik van der Burg et Seydou Camara, directeur artistique de Yamarou Photo.

Selon les explications de M. Camara, le projet Workshop international de photographie s’inscrit dans le cadre du programme « Entre fragilité et rigidité, un projet de développement des communautés », financé par Stichting DOEN et mis en œuvre par Yamarou Photo.

A ses dires, cette formation, une véritable école du donner et du recevoir sur le plan artistique a pour objectif de mettre à niveau les photographes nationaux par rapport à l’évolution des techniques de la photographie contemporaine, a dit directeur artistique. Avant d’ajouter que l’association yamarou Photo (AYP) est un centre de formation et d’échanges, créé par un groupe de professionnels de la photographie.

‘’A Mopti, Sikasso, les zones de réfugiés, des formations ont été organisées à l’intention des jeunes dont beaucoup sont devenus des photographes spécialistes”, explique M. Camara.

Au cours de ces formations les bénéficiaires vont apprendre comment faire une image merveilleuse, comment décrire une scène à travers la photo. Par ailleurs, il a indiqué que la formation concerne les Yamaristes et toutes les personnes désirant faire les formations en photographie. ‘’La photographie n’est pas menacée par intelligence artificielle, au contraire l’intelligence artificielle va nous aider à révolutionner le secteur. Nous en avons plein les idées sur ce domaine et nous sommes entrain de démarcher l’Institut français, les étudiants de l’ENI….’’, a laissé entendre M. Camara.

En terme de photographie, le Mali n’est pas du tout en retard, partout au monde aujourd’hui (galerie d’exposition…), vous verrez des photos des éminents photographes maliens comme Maliki Sidibé et Seydou Keita, a déclaré le directeur artistique de Yamarou Photo.

Selon M. Jan Drik, photographe professionnel de plus de 20 ans, c’est dans le cadre du partage d’expérience que ‘’je suis au Mali’’.

Malgré mes 20 ans d’expériences, il y a des choses que veut découvrir avec Yamarou photo, explique-t-il,

Rappelons que l’association Yamarou Photo a pour objectif principal le développement et la professionnalisation du secteur de la photographie au Mali. Elle intervient dans cinq (05) domaines prioritaires qui sont : séances d’initiation à la technique de prise de vue et formation continue des jeunes artistes photographique ; masters class professionnels, appelés Karanga en langue dogono signifiant le vestibule, lieu de rencontres et de d’échanges. Ces masters class sont animés par d’éminents artistes photographes africain, occidentaux et de la diaspora ; Exposition monographique et collective ; programme de médiation scolaire visa à inculquer aux jeunes scolaires la culture de l’image et de l’art photographique ; réseautage et marketing culturel.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

