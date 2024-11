La CEDEAO et l’Espagne renforcent leur coopération 2024-2027

Le partenariat renforcé Cédéao-Espagne pour la période 2024-2027, qui s’inscrit dans une dynamique de développement pérenne, vise à garantir une transformation positive des secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’égalité des genres, et des infrastructures, ouvrant ainsi la voie à une croissance inclusive et équitable.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et le Royaume d’Espagne ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une collaboration accrue à travers une revue des Programmes prioritaires conjoints pour la période 2024-2027, annonce un communiqué parvenu ce jeudi à APA.

Cette initiative vise à consolider leurs efforts dans plusieurs domaines stratégiques afin de promouvoir un développement inclusif et durable en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de cette coopération renforcée, une session technique de travail a eu lieu le mardi 5 novembre 2024 à Abuja. Elle a réuni la Direction des relations extérieures de la Cédéao, le Bureau de la Coopération Espagnole, ainsi que les responsables de diverses agences techniques de la Cédéao, notamment le Centre pour les énergies renouvelables (ECREEE), le Centre pour le développement du genre (CCDG), l’Unité de préparation des projets et infrastructures (PPDU), et l’Agence chargée de l’agriculture (ARAA).

Des priorités stratégiques pour le développement régional

Les participants ont passé en revue les actions et activités liées aux programmes prioritaires pour la période 2024-2027, avec un accent sur plusieurs axes clés : le développement rural, les systèmes agroalimentaires durables et la sécurité alimentaire, l’accès à l’énergie propre, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles, la connectivité et les infrastructures, ainsi que le développement économique inclusif et le renforcement institutionnel.

Celles-ci visent à répondre aux défis spécifiques de la région tout en favorisant une croissance économique inclusive et résiliente, dans un cadre où l’Espagne continue de soutenir les efforts de l’organisation sous-régionale pour un développement intégré en Afrique de l’Ouest.

En réaffirmant leur engagement mutuel, la Cédéao et l’Espagne entendent poser les bases d’une coopération durable, susceptible d’apporter des changements concrets dans la vie des populations ouest-africaines.

Le renforcement de cette collaboration, à travers des objectifs communs et des échanges techniques, traduit une volonté de mieux répondre aux besoins des États membres de la Cédéao.

dans des secteurs critiques pour le bien-être des communautés locales et la stabilité régionale, indiquent les deux parties.

ARD/Sf/te/APA

Source: https://fr.apanews.net/

Commentaires via Facebook :