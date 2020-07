Mali:« les arrangements proposés par la CEDEAO ne tiennent aucunement compte du contexte sociopolitique (…) », constate le M5-RFP dans un communiqué

propositions de sortie de crise ont été rejetées par le Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) qui campe sur sa position (Ndlr, il demande la démission d’IBK et celle de son régime).

Selon le M5-RFP, les arrangements proposés par la délégation de la CEDEAO conduite par l’ancien Président nigérian, Goodluck Jonathan, violent la Constitution. Ceux-ci, souligne le mouvement anti-IBK, ne tiennent aucunement compte du contexte sociopolitique et des risques majeurs que la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta fait peser sur l’existence même du Mali en tant que Nation, République et Démocratie. « Ces propositions sont les mêmes que celles antérieurement formulées par M. Ibrahim Boubacar Keïta, et rejetées par notre Mouvement », regrette le M5-RFP.

C’est pourquoi note le communiqué, la Délégation du M5-RFP se démarque des propositions de solutions de la Mission de la CEDEAO qui ne correspondent absolument pas aux aspirations et attentes exprimées par le M5-RFP et portées par l’écrasante majorité du Peuple malien. Le M5-RFP appelle par la même occasion le Peuple à demeurer mobilisé et déterminé, sur l’ensemble du territoire national et dans la Diaspora, jusqu’à l’aboutissement du combat patriotique pour la survie du Mali et le bonheur des Maliens.

A titre de rappel, la mission de la CEDEAO recommande au M5-RFP : « Le maintien de M. Ibrahim Boubacar Keita dans les fonctions de président de la République ; La recomposition de la Cour constitutionnelle, en raison de 3 membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, 3 choisis par le président de la République parmi 5 à 7 personnes proposées par les forces vives ; La Cour constitutionnelle nouvellement constituée de 6 membres statuera sur le règlement du contentieux né du deuxième tour de l’élection législative ; L’Assemblée nationale nouvellement reconstituée sera présidée par l’actuel président s’il est confirmé par la Cour constitutionnelle, ou désignera son nouveau président le cas échéant, qui alors choisira les 3 membres restants de la Cour ; Un gouvernement d’union nationale sera constitué ».

Avec le rejet de la proposition de la CEDEAO par le M5-RFP, c’est une page d’incertitude qui s’ouvre au Mali. Puisque personne ne sait pour le moment de quoi demain sera fait.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :