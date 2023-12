Sommet de la CEDEAO : le président du Nigeria, Bola Tinubu appelle à la bonne gouvernance et à la démocratie pour éviter les coups d’État

La 64e session ordinaire de l’Autorité de la CEDEAO des chefs d’État et de gouvernement a débuté le dimanche 10 décembre au Palais présidentiel d’Abuja, au Nigeria.

Dans sa déclaration d’ouverture, S.E. Bola Ahmed Tinubu, le Président de l’Autorité de la CEDEAO des chefs d’État et de gouvernement et Président de la République fédérale du Nigeria, a exhorté les dirigeants et chefs de gouvernement ouest-africains à donner la priorité à la bonne gouvernance au service du peuple, car elle constitue un catalyseur pour la transformation socio-économique et le développement.

“En assurant une bonne gouvernance qui s’attaque aux défis de la pauvreté, de l’inégalité et d’autres préoccupations de la population, nous aurions réussi à traiter certaines des causes profondes de l’intervention militaire dans les processus civils de notre région”, a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que l’objectif de la CEDEAO d’atteindre une région entièrement intégrée ne peut se réaliser sans paix, sécurité et stabilité, déclarant : “C’est pourquoi la région, dès 2001, a reconnu la démocratie comme la seule forme de gouvernance capable de favoriser le développement, l’inclusion et le bien-être social de notre population. C’est sur cette base que la région d’Afrique de l’Ouest est devenue la première partie du continent à embrasser pleinement la démocratisation, en établissant des cadres complets avec des protocoles juridiques qui mettent l’accent sur le respect de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de l’État de droit.”

Le Président de la CEDEAO a ajouté qu’il était dans le prolongement de cet objectif que les dirigeants ont adhéré aux protocoles et aux conditions stipulant des “mesures punitives spécifiques à prendre contre tout État membre optant pour un changement inconstitutionnel de gouvernement”.

Il a réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à rétablir des liens avec les pays sous régime militaire sur la base de plans de transition réalistes et courts capables de garantir la démocratie et la bonne gouvernance. “De notre part, nous devons être prêts à leur fournir un soutien technique et matériel pour assurer la réalisation de ces objectifs stratégiques”.

Le Président de la CEDEAO a qualifié la tentative de certains pays sous régime militaire de créer une Alliance des États du Sahel de “tentative fantôme visant à détourner l’attention de notre quête commune de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie de notre population”.

Concernant les récentes perturbations en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, le Président de la CEDEAO a appelé les autres dirigeants à veiller à la protection de la démocratie, réitérant la tolérance zéro de la CEDEAO face aux changements inconstitutionnels de gouvernement.

“Je demande à chacun de nous de rester fort et fortement engagé face à tout défi en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Le message doit être clair : nous soutenons un gouvernement démocratiquement élu, pas un exercice inconstitutionnel.”

Le Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Dr. Omar Alieu Touray, a informé le sommet que, conformément aux dispositions du protocole de la CEDEAO, la Commission a autorisé les pays sous régime militaire à accéder à des fournitures médicales et humanitaires dans l’intérêt de la population.

Cependant, a-t-il déclaré, “les rapports des agences humanitaires montrent que les autorités militaires ont entravé l’accès humanitaire.”

Il a signalé des violations des sanctions imposées aux pays concernés en raison d’un important mouvement d’argent par des individus à travers les frontières, d’un volume élevé de marchandises en transit par le Burkina Faso pour atteindre le territoire du Niger et de la contrebande à travers des frontières poreuses et des voies navigables intérieures.

Le Président de la Commission de la CEDEAO a déclaré que la Commission avait signé plusieurs accords de financement avec des partenaires de développement, dont sept accords avec l’Union européenne couvrant les domaines du commerce, de la migration, de l’énergie et de l’agriculture pour un montant de 212 millions d’euros.

L’Union africaine a décrit l’engagement de la CEDEAO envers la tolérance zéro pour les changements inconstitutionnels de gouvernement comme exemplaire et a déclaré que l’UA intensifiera sa collaboration avec la CEDEAO en vue du développement de la Force africaine en attente.

Représentée par le commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, l’ambassadeur Bankole Adeoye, l’Union africaine a réitéré son engagement à promouvoir la sécurité collective et la démocratie dans la région.

Un communiqué est attendu à la fin du sommet.

Publié le dimanche 10 decembre 2023 | Cedeao

