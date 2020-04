La force Barkhane poursuit son effort dans la région du Liptako-Gourma et concentre son action dans la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT), en particulier contre l’état islamique au grand Sahara (EIGS) dans la région dite « des trois frontières ».

Ainsi, la force Barkhane a mené cette semaine une opération aéroportée dans le Gourma malien. Le 2 avril, la force a engagé plusieurs aéronefs et des commandos dans une opération d’ampleur contre les GAT susceptibles d’agir autour d’une garnison de la force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) dans la zone de Boulikessi. Après avoir conduit une succession de manœuvres de harcèlement, les commandos ont découvert un plot logistique sur lequel ont été mis hors de combat plusieurs terroristes. Des motos et du matériel ont été saisis. D’autres membres de GAT ont également été interceptés au cours de cette opération.

D’autre part, cette semaine, la force Barkhane a conduit plusieurs opérations aériennes ayant permis la neutralisation de nombreux terroristes.

Les 1er et 7 avril, la force Barkhane a conduit des opérations aériennes dans le Gourma malien. Le 1er avril, appuyée par un drone Reaper, une patrouille de Mirage 2000D a été engagée et a permis la neutralisation de nombreux terroristes et la destruction de plusieurs motos, affaiblissant ainsi les capacités d’action de l’EIGS dans le nord du Gourma. Le 7 avril, un drone Reaper a poursuivi le harcèlement des GAT dans cette région en effectuant une frappe proche de Gossi.

Les 4 et 7 avril, c’est dans le Nord du Burkina Faso qu’un drone Reaper a permis la caractérisation de GAT puis la réalisation de frappes aériennes permettant la neutralisation de plusieurs terroristes. L’action du 7 avril a nécessité l’emploi d’une patrouille de Mirage 2000D en coordination avec le Reaper.

Le dimanche 5 avril, la force Barkhane est intervenue dans le Liptako nigérien à la demande des forces armées nigériennes (FAN) tandis qu’une position des forces de sécurité nigériennes était attaquée à Banibangou, à proximité de la frontière malo-nigérienne. Alors que ces unités repoussaient l’attaque de leur camp, la force Barkhane a engagé une patrouille de Mirage 2000D ainsi qu’une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque composée d’un Tigre et d’une Gazelle contre les GAT. L’intervention a permis la neutralisation d’une dizaine de terroristes et la destruction d’un pickup et de quatre motos. La bonne coordination existant entre la force Barkhane et les FAN a rendu possible cette réaction et s’inscrit dans la dynamique de synchronisation des plans et de partage de l’information souhaitée entre la force Barkhane, la FC- G5S ainsi que les armées nationales des pays du G5 Sahel.

Le 6 avril, la force Barkhane est intervenue et a décelé, puis neutralisé par une frappe aérienne, plusieurs membres d’un GAT qui opéraient le long de la frontière malo-nigérienne, à la suite d’un renseignement obtenu par les FAN dans le cadre de l’opération ALMAHAOU. La très bonne coordination existant entre la force Barkhane et les FAN, qui avait notamment permis d’obtenir des résultats très significatifs durant l’opération MONCLAR, a ainsi rendu possible cette action qui s’inscrit dans la dynamique plus large de synchronisation des plans et de partage de l’information souhaitée entre la force Barkhane, la FC-G5S ainsi que les armées nationales des pays du G5 Sahel.

La force Barkhane et ses partenaires continuent ainsi plus que jamais le combat, ensemble, avec pour objectif de restaurer des conditions sécuritaires favorables au retour de la gouvernance des Etats dans la bande sahélo-saharienne.