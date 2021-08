Communiqué de presse de la CNAS-Faso Hèrè relatif au projet de création d’un Organe Unique de gestion des élections.

Comme il l’a déjà indiqué dans notre déclaration liminaire du 25 mai et dans son Communiqué de presse du 22 juin 2021, le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire) rappelle que le projet de création d’un soit disant Organe Unique de gestion des élections est une vraie fausse bonne idée qui occulte le débat de fond sur la multitude de facteurs affectant le taux de participation aux élections et la transparence des scrutins électoraux en République du Mali, sans oublier que notre pays en a déjà fait l’ amère expérience avec la CENI de 1996/1997/1998 avec les conséquences catastrophiques que l’on sait.

Dans ce contexte, la Direction Nationale du Parti de l’avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien s’étonne que, contre toute évidence, les autorités politiques issues du coup de force militaire du 25 mai 2021 s’obstinent à prétendre que la création dudit Organe Unique fait l’objet de consensus de l’ensemble de la classe politique, ce qui est loin d’être le cas. En tout état de cause, la CNAS-Faso Hèrè réitère sa mise en garde des autorités contre des expérimentations institutionnelles hasardeuses à forts relents populistes et dont le réalisme n’est pas démontré.

La CNAS-Faso Hèrè engage les Forces patriotiques, progressistes, républicaines et démocratiques à redoubler de vigilance et de détermination pour faire échec aux plans machiavéliques des forces bonapartistes, séparatistes et djihadistes afin de remettre le Mali sur les rails de la Constitution démocratique du 12 janvier 2012 et la voie des idéaux et des valeurs du 22 septembre 1960, du 20 janvier 1961 et du 26 mars 1991.

Le Mali pour tous, des chances égales pour chacun/chacune !

Bamako le, 03 août 2021

Pour le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè

Le Secrétaire Général

Soumana Tangara

