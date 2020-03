Face à la pandémie du coronavirus qui vient malheureusement de faire son apparition dans notre pays et compte tenu de la nécessité d’un élan national de solidarité pour faire face victorieusement à ce fléau aux conséquences socioéconomiques, politiques, culturelles et humaines indicibles, la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire), le Parti de l’avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien, décide de faire une contribution de FCFA 100.000 (cent mille francs CFA) à l’effort national de prévention et d’éradication du Covid-19 et d’atténuation de son impact multidimensionnel .

Par la même occasion, la CNAS-Faso Hèrè engage tous les autres partis, mouvements et associations politiques à faire de même, chacun en fonction de sa capacité contributive.

En outre, le Parti de l’Avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien propose aux formations politiques éligibles de renoncer à 5% de leurs parts respectives des versements attendus de l’aide publique au titre de l’exercice 2018. Les sommes ainsi collectées seront versées dans un Fonds National de Solidarité destiné à accompagner la mise en œuvre de l’effort national d’endiguement de la pandémie.

Bamako, le 26 mars 2020

Pour le Bureau Politique National

Le Conseiller Général

