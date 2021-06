Communiqué de presse de la CNAS-Faso Hèrè sur les derniers développements de la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali

Réuni en session ordinaire le 5 juin 2021 à son Siège sis à Hamdallaye, Bamako, le Bureau Politique National de la Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèrè) a passé en revue les derniers développements de la crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis de longues années déjà. Fidèle à ses valeurs républicaines et démocratiques, et dans le respect de l’article 94 de la Constitution du 12 janvier 1992, il a pris note de l’arrêt n° 2021-02/cc/vacance de la Cour Constitutionnelle en date du 28 mai 2021.

Toutefois, le Bureau Politique National du Parti de l’Avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien a tenu à faire remarquer ce qui suit :

Par cet arrêt, la Cour Constitutionnelle a raté une belle occasion de rentrer dans l’Histoire par la grande porte comme sentinelle inébranlable de la Constitution, à l’instar de ses homologues du Benin, du Ghana et du Niger ;

La CEDEAO continue dans sa logique peu glorieuse de légitimation et d’accompagnement de coups d’Etat et autres coups de force, comme ce fut le cas déjà en 2012 au Mali et en 2014 au Burkina Faso ;

L’ex-puissance coloniale, dont l’ombre plane sur les évènements de 2012, 2013, 2020 ainsi que sur les récents évènements et qui avait naguère misé sur les” islamistes modérés” et leurs relais dans le monde politique et religieux, s’inquiète désormais de la possibilité que les” islamistes radicaux” ne sortent gagnants des derniers soubresauts de la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali.

L’Histoire retiendra aussi que, dans notre pays, d’authentiques acteurs historiques de la Révolution démocratique et populaire du 26 mars 1991 ont contribué activement à l’accession au pouvoir de chantres invétérés de la Restauration et de forces hostiles aux valeurs de la République et de la Démocratie ;

Enfin, certains partis s’adonnent à des pirouettes qui cachent mal leur opportunisme en quête de postes et de prébendes au nom d’une soit disant ‘’recomposition de la classe politique’’ qui reflète en réalité un phénomène de ‘’décomposition’’ facilité par le reniement des valeurs du 22 septembre 1960, du 20 janvier 1961 et du 26 mars 1991.

Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè engage toutes les Forces véritablement patriotiques, progressistes, républicaines, démocratiques et panafricaines à redoubler de vigilance et de détermination pour remettre rapidement le Mali dans le sillon de la République, de la Démocratie et de la Constitution du 12 janvier 1992 au service exclusif du Peuple.

Le Mali pour tous, des chances égales pour chacun/chacune !

Bamako, le 09 juin 2021

Pour le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè

Le Secrétaire Général

Soumana Tangara

Commentaires via Facebook :