Communiqué de presse: SAMA Money obtient l’agrément d’Établissement de Monnaie Électronique

SAMA Money obtient l’agrément d’Établissement de Monnaie Électronique et devient la première fintech malienne agréée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Bamako, le 4 septembre 2023 – La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a agréé Sama Money en lui conférant le statut d’Établissement de Monnaie Électronique (EME). Cet agrément intervient trois (3) ans après le lancement du produit au Mali sous l’agrément de sa banque partenaire UBA.

Un statut qui habilite la fintech malienne à émettre et gérer sa propre monnaie électronique.

Un gage de la solidité de Sama Money

Cette autorisation d’exercer en tant qu’Établissement de Monnaie Électronique, atteste des capacités de gestion sécurisée de transactions financières et de la solvabilité de Sama Money. Son obtention est assujettie à une procédure rigoureuse auprès des autorités de régulations régionales de l’espace de l’Union monétaire d’Afrique de l’Ouest (UMOA) et, à ce jour, Sama Money est la seule fintech malienne à pouvoir en bénéficier.

“Cette reconnaissance entre dans le cadre des objectifs de Sama Money qui souhaite garantir à ses utilisateurs la qualité et la pluralité de ses prestations.

En plus de renforcer nos offres existantes, qui sont capables de soutenir nos utilisateurs dans diverses transactions, cette licence nous donne la flexibilité d’étendre notre modèle d’affaires au-delà des plateformes que nous couvrons actuellement.

C’est une consécration pour SAMA Money dans le développement de ses activités au Mali et sur l’ensemble du continent africain. Elle est par ailleurs le fruit non seulement d’une vision, d’une conviction et d’un travail sans relâche de nos équipes pour accélérer l’inclusion financière de nos populations, mais aussi de la confiance sans faille de nos fidèles partenaires ”, a déclaré Daouda Coulibaly, Président Directeur Général de SAMA Money.

Un tremplin pour accélérer la diversification des offres de la fintech

En obtenant cet agrément, Sama Money pourra désormais s’affranchir des intermédiaires bancaires et sera à même d’émettre sa propre monnaie électronique. Un accomplissement qui confère plus d’autonomie à la fintech, renforce ses capacités d’optimisation et raccourcit sa chaîne de transaction avec la BCEAO.

Des acquis sur lesquels Sama Money compte s’appuyer pour innover et élargir son offre de produits et services financiers tout en menant à bien sa mission d’inclusion financière.

Retrouvez le Media Kit sur le lien suivant : bit.ly/3k155Lq

A propos de Sama Money :

Lancée en 2020 par Daouda Coulibaly PDG du Groupe, SAMA MONEY est une Fintech 100% africaine qui offre des services de transfert d’argent et de paiement mobile. Grâce à sa plateforme intégrée, Sama Money offre aux particuliers, entreprises et services publics la possibilité d’intégrer un ensemble de services de paiements digitaux.

Aujourd’hui implantée au Burundi et en Côte d’Ivoire, elle compte plus d’un million de clients maliens, un réseau de distribution fort de plus de 22 000 points de vente actifs, plus de 600 partenaires et un volume de transactions mensuelles s’élevant à près de 50 milliards de FCFA.

https://sama.money/

Contact presse

Fatoumetou Cissé

[email protected]

