Le Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine informe l’opinion publique nationale que ce samedi 07 mars 2020 aux environs de 08 heures, s’est produit un accident de la circulation routière entre deux véhicules de transports urbains (Sotrama).

Cet accident est survenu à l’entrée du Pont Fahd, sur la rive droite du fleuve Niger. Les deux conducteurs, selon les premières analyses, ont eu recours à une vitesse excessive en ville et un dépassement dangereux et interdit sur une ligne continue, ce qui a donné lieu à une collision entre les deux véhicules et percutant sur leur passage 06 motocyclistes.

Le bilan provisoire fait état de trois (03) morts et sept (07) blessés graves qui ont été transportés à l’hôpital Gabriel Touré.

Les agents de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) et ceux de la Protection Civile, se sont aussitôt mobilisés pour apporter secours aux blessés et réguler la circulation routière.

Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine présente ses condoléances attristées aux familles des disparus, souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il invite les usagers au respect des dispositions du code de la route.

Enfin le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine sait pouvoir compter sur la bonne compréhension et le civisme de l’ensemble des usagers de la route.

Cellule Communication du Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine.

