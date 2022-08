-17 militaires maliens, 4 civils et 7 ”terroristes” ont été tués dans cette attaque

Les Nations-Unies ont “fermement” condamné, mardi, l’attaque qui a visé, dimanche, les unités de Forces Armées Maliennes (FAMa) de Tessit dans le cercle d’Ansongo région de Gao dans le nord du Mali, a indiqué la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

Une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l’organisation “Daech au Grand Sahara” et bénéficiant d’un appui de drones et d’artillerie avec un usage d’explosifs et de véhicule piégé selon l’armée malienne a causé la mort de 17 militaires maliens, 4 civils et 7 ”terroristes”.

« Les Nations-Unies à travers la Minusma condamnent fermement l’attaque contre les unités des Forces Armées Maliennes à Tessit le 07 août 2022 » a déclaré la mission onusienne dans un tweet en présentant ses condoléances au peuple et au gouvernement du Mali.

L’Etat-major a expliqué que ”le bilan, toujours provisoire fait état de 07 ”terroristes neutralisés, 07 motos détruites et un nombre inconnu de morts et de blessés emportés par les assaillants. Côté FAMA, 17 morts, 22 blessés, 9 portés disparus”, annonce la même source affirmant que “4 civils ont été tués et d’importants dégâts matériels dont 3 véhicules détruits, les installations des soldats et les habitations des civils”.

Le Mali avait basculé dans l’insécurité depuis 2012 et, malgré le déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s’est pas stabilisée.

SOurce: https://www.aa.com.tr/fr/

