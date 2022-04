L’état Major Général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et de la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération. Depuis le dernier communiqué en date du 12 Avril 2022 les actions majeures face à un ennemi toujours nuisible et tentant de se réorganiser se sont résumées suit:

Sur le théâtre Est de l’opération MalikoLa priorité opérationnelle à porté sur les actions de sécurisation des populations. Par ailleurs, Barkhane a rétrocédé son emprise de Gossi aux FAMA le 19 avril 2022 suite à la décision des autorités françaises de retirer ses forces du Mali.

Sur théâtre centre de l’opération Maliko

Le 19 avril 2022 aux environs de 09h30 , une patrouille FAMA de sécurisation de la foire de homborie visée par une attaque complexe à l’engin explosif improvisé téléguidé suivi de tirs d’assaillants embusqués sur les collines à la rentrée de hombori ( entre Camp et la localité) a réagi vigoureusement sur les lieux avec un ratissage d’envergure donnant le bilan suivant :Côté FAMA 01 mort et 02 blessés un engin complètement endommagéCôté assaillants 18 neutralisés 11 AK 47 et 01 psitolet automatique récupéré 05 motos calcinés. Le ratissage dans ma zone a permis l’interpellation de 611 suspects.

A l’issue des tri effectué par la prévôté 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie et 01 a succombé suite à ses blessures. Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés le 21 avril 2022

Le 16 avril 2022 une patrouille sécurisation de la route Bandiagara Bankass de parou . Les 20 passagers du transport en commun ont été sauvés et les 02 morts de l’incident ont été acheminés sur Bandiagara. Les recherches et la localisation des assaillants sont en cours.

Le secteur de Mourah est resté une zone opérationnelle de haute surveillance avec la destruction de 04 motos dans un plot logistique à kabio de même que des missions de collecte de renseignements

Dans la région de Ségou, les FAMa ont porté une assistante humanitaire au profit des populations civiles de Farabougou avec l’évacuation en urgence par air de 10 femmes malades de même que l’acheminement dans la localité de 25 tonnes de vivre

Les reconnaissances offensives dans différents sanctuaires terroristes dans les régions de Ségou et de Douentza ont fait le bilan suivant :03 engins explosifs improvisés détruits11 terroristes neutralisés dont 02 leaders et 05 pistolets récupérés.02 AK 47, 03 radio TYT et 10 téléphones portables récupérés05 suspects interpellés dont une femme présumée de nationalité Nigérianne tous mis à la disposition de la prévôté.

En zone sud

Une reconnaissance offensive est en cours à la recherche des terroristes auteurs de l’incendie de la sous préfecture et des locaux des services des eaux et forêts de Molobala dans la région de koutiala, le 20 avril 2022 . Les mêmes opérations sont en cours pour débusquer les auteurs de la mort d’un agent de la douane et de 02 bénévoles suite à l’attaque contre le poste de la brigade mobile d’intervention de la douane de bougoula hameau cercle de Sikasso, le 15 avril 2022

Sur la base de renseignements très précis, des actions ciblées ont permis d’interpeller 02 suspects dans le secteur de djougoudeni dans la région de Nara qui ont été à la disposition de la prévôté.

L’état Major Général des armées a Félicité les FAMa ont pour leur disponibilité et leurs engagements pour la défense du territoire national, la protection des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme. L’état Major Général des armées s’incline devant la mémoire des vaillants soldats morts de combat tout comme les autres civils et militants nationaux ou étrangers qui ont payé de leur vie pour la paix et la sécurité.

Par la même occasion, l’état major général des armées rappelle que le respect des droits de l’homme DH et du droit international humanitaire DIH reste une priorité dans la conduite des opérations d’où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules de même que l’ouverture systématique d’enquête à chaque fois que les allégations sont portées contre les FAMA.

Par ailleurs, l’état major général des invite au respect de la mémoire des FAMA tombés ainsi que toutes les victimes du terrorisme et appelle à la retenue contre les spéculations diffamatoires

Bamako,le 22 avril 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques.

Colonel Souleymane Dembélé

