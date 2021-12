Communiqué de la CMAS de l’Imam Mahmoud Dicko

Suite aux différentes séances de travail et réunions du bureau exécutif national sur la situation sociopolitique du pays et sur les Assises nationales de la Refondation (ANR), la CMAS a toujours veillé et travaillé pour la bonne réussite de la Transition en cours à travers des suggestions et propositions jamais prises en compte par les autorités de la Transition telles que:

– Appeler tous les partis politiques et toute la société civile aux échanges afin de prendre en compte leurs suggestions et propositions pour la bonne réussite des ANR qui doivent être inclusives;

– Changer d’approche en faisant une orientation claire avec des objectifs précis et connus pour la bonne réussite des ANR;

– Enfin impliquer tous les vraies acteurs dans l’organisation des ANR sans exclusion aucune.

Aujourd’hui nous sommes au regret de constater que les autorités de la Transition s’adonnent de plus en plus au clanisme en mettant au second plan certains acteurs connus. A noter que la CMAS n’a jamais été consultée, et elle n’a reçu aucun document comme support de participation aux ANR.

Par conséquent, le bureau exécutif national de la CMAS de l’Imam Mahmoud Dicko informe tous ses membres, ses coordinateurs , ses mandataires et tous ses sympathisants de ne pas prendre part aux travaux des ANR tels que proposées par nos autorités.

Le bureau exécutif national tient fermement à l’exécution correcte de la présente note d’information.

Le coordonnateur général

Youssouf Daba Diawara