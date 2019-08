A

MONSIEUR HAMANE NIANG, PRESIDENT ELU DE FIBA-MONDE

Monsieur le Président de la FIBA –Monde !

C’est avec le plus grand plaisir personnel et une immense fierté pour le Mali que je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection à Beijing comme président de la FIBA (Fédération Internationale de Basket Ball Amateur). Mes félicitations s’accompagnent de mes souhaits de succès dans vos nouvelles missions. Connaissant vos qualités personnelles avérées et au regard de votre exceptionnel parcours au sein de différentes instances du Basket Ball en particulier, je formule le vœu ardent afin que vous portiez très haut le flambeau du basketball africain dans le monde.

A travers vous, le Mali célèbre un de ses dignes fils. A travers vous, c’est le symbole du Mali qui avance que les Maliens fêtent.

Soyez assuré de tout le soutien du peuple malien !

Bonne continuation !

Ibrahim Boubacar Kéita

Présidence de la République du Mali