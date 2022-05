La vision – faire du Mali une terre de possibilité – une terre d’espoir.

L’Ouest (l’Europe et les Etats Unis) et l’Est (la Russie) ont été bâtis les 150 dernières années ; la Chine les 50 dernières années ; l’Inde se construit ; et l’Afrique peut-être les 50 prochaines années.

Le succès de tous ces Pays a commencé avec un Leadership visionnaire – soutenu par le travail et l’ingéniosité de ces populations.

Certains Pays d’Afrique suscitent de l’espoir, tel le Botswana et le Rwanda, et d’autres un début d’espoir dont le Mali.

Le Mali traverse une période de doute et d’espoir. Chaque action que nous posons, chaque déclaration que nous prononçons, est soit un vote en faveur de l’espoir ou du doute.

Pour consolider l’espoir naissante, une attention devrait être accordée à un certain nombre de choses par le peuple malien.

Le Leadership visionnaire

La pérennité de l’espoir suscité au peuple malien dépend de la qualité du Leadership de ses dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

Tristement, le Mali est un scandale de ressources. Il est rempli de richesses, matériels et humaines, mais appauvri par le Leadership de ses dirigeants.

Si le Mali possédait autant de Leaders qu’il en a d’or – nos larmes de tristesse se transformeraient en larmes de joie.

L’état d’esprit

Croire que c’est possible. S’appliquer à le rendre possible. S’exprimer. Affirmer sa liberté. Se battre. Construire. Le faire quel que soit le prix, l’effort.

Le travail – accepter le sacrifice. Voilà, ce qui libérera le Mali.

La mentalité de l’autocensure, de se plaindre des autres, de répéter à longueur de journée que tout est mauvais, finit par être irrémédiablement caractéristique de notre société, et nous perdons de vue l’essentiel – croire en nos capacités et se battre pour changer ce qui est mauvais et progresser.

La science et la technologie

Les enfants d’Afrique ont été asservis pas parce qu’ils avaient un retard de développement social ou économique ; ils ont été assujettis et asservis parce qu’ils avaient un retard de développement technologique. Ils ont été assujettis par le fer – la chair à canon. Il faut se rendre à l’évidence que cette réalité demeure. La preuve, le Mali n’a pas été mis à genou parce que les terroristes étaient plus nombreux ou plus âpres au combat que les FaMa. Il l’a été par infériorité technologique ; et n’y été le soutien technologique d’alliés, il se serait affaibli davantage.

Les épreuves que nous traversons nous rappellent que nous n’avons pas tiré toutes les leçons de notre histoire. Nous nous sommes affirmés libres, mais nous nous rendons compte que nous n’avons pas encore finis de payer le prix de notre liberté. La priorité pour re – conquérir notre liberté est la domination de la matière, de la science – l’affirmation d’une supériorité technologique. Ce n’est pas un rêve, c’est une nécessité de survie.

Nous sommes restés dans une illusion d’instruction, de formation pendant plus d’un demi-siècle – résultat, une succession de déceptions. L’inversion de cette tendance est l’entame du Mali de demain.

L’éducation, l’instruction n’est pas un folklore, c’est l’élément déterminant de la survie et du rayonnement d’un peuple. Nous devons y mettre toute notre intelligence, énergie et ressource pour contrôler notre destin.

L’entrepreneuriat

La voie de l’expression de notre génie – comment pouvons nous connaître la puissance d’une capacité non testée ?

Le manque de confiance en soi, l’indécision, l’autocensure, la perte de l’estime de soi, l’apologie de l’incapacité, autant de mots qui emprisonnent le déploiement de notre génie. A force de penser et de croire que le meilleur ne se trouve pas chez nous, il est évident que nous le chercherons toujours dehors. La restauration de notre confiance en nous-mêmes, l’auto-expression de la jeunesse par l’expérimentation de son génie sera certainement le point de départ pour un avenir rempli de promesses – le Mali de demain.

Remplacer les pensées et les affirmations négatives pour donner la chance à l’expérimentation, à l’apprentissage, au questionnement, à la réflexion et à l’esprit critique serait certainement la voie royale vers l’espoir – le Mali de demain.

Youssou Mallé

