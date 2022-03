Les reportages sans fondement remplies d’inexactitudes sur l’armée malienne s’intensifient une fois de plus face à la reconquête de la souveraineté du pays et dans un climat complice de certaines presses et organisations des droits de l’homme, et sans cesse instrumentalisés par les ennemis du Mali qui se sont promis d’engager une campagne d’intoxication contre l’armée malienne afin de l’empêcher de remplir ses prérogatives constitutionnelles d’assurer la protection du pays, et d’empêcher leur projet diabolique de diviser le Mali. Nous condamnons sans réserve les crimes de guerre sous toutes ses formes, quels que soient le lieu ou le moment où ils se manifestent et quels qu’en soient les motifs et l’origine. Nous demandons à l’armée malienne d’être très vigilante et de protéger toutes les populations civiles sans distinction ethnique ou de couleur. Nous demandons au gouvernement Malien d’ouvrir une enquête pour élucider complètement ce que certains dénoncent en faisant preuve de responsabilité et de transparence. Pourtant, cette même presse et organisations des droits de l’homme ne condamnent que tardivement, s’ils le font, les massacres des déstabilisateurs du Mali et de leurs alliés. Pouvons-nous trouver un homme honorable dans ce monde dont la conscience ne puisse être heurtée par de tels horribles crimes contre tout un peuple et les valeurs universelles de liberté, interpellé sur la raison de ces interventions urgentes et nobles pour libérer de pauvres populations des mains des criminels sans foi ni loi, ou encore, se donner une raison de défendre la cause de rebelles djihadistes assassins?

Nous savons cela comme étant une vérité, l’avenir de notre pays ne passera certainement pas par les remèdes de ces institutions internationales. L’avenir du Mali passera par les Maliens eux-mêmes. Le peuple malien a un solide devoir et un impératif moral de refuser aux ennemis du Mali les moyens de donner suite à leurs intentions malveillantes.

Il est temps que ces attaques sans fondement contre le Mali cessent. Nous rejetons des rapports biaisés qui condamnent le Mali sans tenir compte du contexte et qui fausse la réalité du conflit en donnant à penser que l’une des parties a des droits et l’autre des obligations. Le rôle de ces institutions doit être d’informer le grand public de façon impartial et non pas de donner des rapports biaisés et vides de sens.

Le peuple Malien et ses forces armées et de sécurité ont l’obligation de sauvegarder notre souveraineté et de maîtriser notre destin en posant des actes destinés à renforcer le sentiment de fierté nationale. Nous ne saurons donner l’occasion aux ennemis du Mali de continuer à diviser notre pays, à soumettre nos compatriotes à des violences physiques et assassinats, à meurtrir notre patrimoine culturel qui porte notre mémoire et notre identité, et à mener des assauts constants contre nos valeurs. Ensemble, soutenons notre armée et nos forces de sécurité.

Cheick Boucadry Traore

