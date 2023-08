C’est avec une profonde préoccupation que nous avons appris ce vendredi 11 août 2023 à travers des témoignages et des déclarations sur les réseaux sociaux, la montée de la tension entre les Forces Armées Maliennes (FAMA) et la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) dans le cercle de Ber, Région de Tombouctou.

Il nous est revenu que la tension serait liée à une difficile et future cohabitation entre les FAMA et la CMA en prélude à la rétrocession du Camp Minusma de Ber. Si cela s’avère, nous alertons que la pire des choses qui puisse nous arriver en ces moments difficiles est l’ouverture des hostilités entre fils d’un même pays.

Les populations de Ber comme celles d’autres localités du pays, ont assez souffert de la crise que traverse notre pays depuis plus de 10 ans et il n’y a nul besoin de causer d’autres dommages aux populations qui sont des victimes collatérales d’une incompréhension entre fils d’un même pays.

Tant que nous ne nous engageons pas dans la recherche de la paix, nous ne pouvons que conduire notre pays vers l’incertitude et la misère. La priorité de l’heure doit consister pour les Maliens et maliennes à s’unir pour que toutes et tous ensemble, nous réussissons à bâtir un Mali de paix.

Nous invitons ainsi les groupes armés signataires de l’Accord d’Alger ainsi que nos autorités nationales à privilégier en toute circonstance, le dialogue, gage de règlement des différends. Nous invitons les plus hautes autorités du pays et toutes les bonnes volontés à jouer leur partition afin d’éviter à notre pays, une crise dont nous n’avons nullement besoin.

C’est le lieu de rappeler la devise de la CKA&A « ENSEMBLE POUR LA PAIX, LA BONNE GOUVERNANCE, LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LA COHESION SOCIALE ENTRE TOUTES COMMUNAUTES », nous précisions bien, entre toutes les communautés. Cela exige de nous tous un appel aux parties de mettre les raisons au-dessus des passions.

Encore nous exhortons et proposons aux autorités à faire intervenir le génie malien par la participation et le plaidoyer des cadis, des chefs de village, des chefs de quartiers, des chefs de fractions, des imams et des cadres de tous bords au niveau local de toutes les circonscriptions du pays. Puisse Dieu favoriser l’entente entre les Maliens ! AMIN !

Bamako le 12 août 2023

Cissé OUMAR HAMAMA ANSARY

