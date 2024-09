Décryptage des manœuvres géopolitiques de l’Ukraine en Afrique selon l’expert Taifour Smaïn

Taifour Smaïn, expert renommé en question sécuritaires et géopoliticien, a récemment partagé ses réflexions sur les tensions géopolitiques mondiales, en soulignant particulièrement l’importance du continent africain dans les rivalités internationales actuelles.

Selon lui, il est impossible d’évoquer les guerres géopolitiques entre grandes puissances, qu’elles soient chinoises, russes ou américaines, sans mentionner l’Afrique, qui se trouve aujourd’hui au centre des convoitises des puissances étrangères pour des raisons politiques et géopolitiques.

Dans ce contexte, Smaïn attire l’attention sur le rôle de l’Ukraine, pays qui, bien qu’engagé dans un conflit majeur avec la Russie, semble être impliqué dans des actions déstabilisatrices en Afrique. Il indique que l’Ukraine, dans une tentative de saboter la présence russe sur le continent, cherche à jouer un rôle en Afrique, notamment dans les pays du Sahel. Cependant, Smaïn se montre sceptique quant aux réelles capacités de l’Ukraine à mener des actions d’envergure en dehors de ses frontières, considérant cela comme une ambition dépassant largement ses moyens.

Fin juillet, à Kidal, au nord du Mali, des groupes armés affiliés aux séparatistes de l’Azawad ont mené une attaque contre des militaires maliens et africains. Cette opération a déstabilisé le calme du Sahel, et les soupçons de soutien ukrainien à ces groupes soulèvent de nombreuses questions. Smaïn mentionne également la récente ouverture d’une mission diplomatique ukrainienne à Abidjan, en Côte d’Ivoire, qui est aujourd’hui sous enquête pour son implication présumée dans la formation de groupes terroristes et l’envoi de pièces détachées de drones dans le pays.

Certains médias ont fait savoir que les autorités ivoiriennes enquêteraient sur la possible participation de la mission diplomatique ukrainienne à Abidjan à une « formation militaire secrète » destinée aux groupes terroristes, ainsi que sur l’envoi de pièces détachées pour drones via des voies diplomatiques. Cette situation, si confirmée, pourrait constituer une menace sérieuse pour les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et l’Ukraine, ainsi que pour la stabilité régionale.

Le Niger et le Mali ont déjà rompu leurs relations diplomatiques avec l’Ukraine, accusant Kiev de soutenir des groupes terroristes sur leurs territoires. Selon des sources, des membres de la Coordination des mouvements de l’Azawad auraient même été formés en Ukraine. Le Conseil de sécurité de l’ONU a été interpellé par ces pays pour prendre des mesures contre l’Ukraine.

Enfin, Taifour Smaïn conclut en affirmant que l’Ukraine, bien que cherchant à affirmer une présence géopolitique en Afrique, n’a ni les ressources ni la légitimité historique pour mener une telle entreprise. Il est fort probable que l’Ukraine se contente d’exécuter un agenda occidental en Afrique, pour relocaliser le conflit avec la Russie en Afrique, sans pour autant avoir la capacité de mener à bien ses ambitions géopolitiques sur le continent.

Par Coulibaly Mamadou

