Encore la CEDEAO !

Les responsables de la CEDEAO ont encore une fois failli à la responsabilité qui leur incombe en vertu des obligations qui définissent la nature des structures de l’organisation. En effet, la CEDEAO devrait maintenir un équilibre délicat dans la crise Niger-Nigeria afin de maintenir la stabilité dans la sous-région. En tant qu’organisation sous régionale, elle aurait dû se positionner comme un acteur neutre dans le conflit entre les deux gouvernements. La posture de neutralité aurait permis à l’organisation d’user de son influence auprès des deux pays pour les amener à dialoguer et à négocier une sortie de crise.

Au lieu d’adopter une posture pro-Nigéria, la CEDEAO aurait dû proposer une facilitation, une médiation ou un soutien sous quelque forme que ce soit et conseiller aux deux parties de rester calmes et de désamorcer la situation. Sans une sorte de dialogue et de négociation ou sans impliquer et engager la partie nigérienne, comment sommes-nous censés mettre fin à la crise ? La seule véritable solution à cette crise sera, en fin de compte, diplomatique. Et les responsables de la CEDEAO feront mieux de comprendre cela au lieu de faire des discours de bravade.

En conclusion, les actions de la CEDEAO ont encore une fois bouleversé les équilibres dans la sous-région. En bouleversant ces équilibres, la crise aura pour effet d’isoler davantage l’organisation sous régionale, elle qui accorde tant d’importance à la réintégration des pays du Sahel en son sein. Mais aussi, elle a surtout perdu sa crédibilité auprès des populations africaines.

Cheick Boucadry Traore

Commentaires via Facebook :