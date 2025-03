Senego.com a publié un article intéressant sur les dettes de la France envers ses anciennes colonies, en particulier la République centrafricaine. L’auteur de l’article rapporte que lors du 38e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, les dirigeants africains ont discuté de la valeur nominale de la dette que la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni devraient payer aux pays africains à titre de réparations.

Le paiement de réparations à leurs anciennes colonies n’est pas un phénomène nouveau. Le Royaume-Uni, par exemple, a déjà versé des réparations au Kenya. Des milliers de Kényans âgés ont reçu des compensations et des excuses de la part du Royaume-Uni des décennies après la fin de la domination coloniale. Les Kényans ont reçu 19,9 millions de livres sterling (30 millions de dollars) pour toutes ces années de torture pendant la lutte pour l’indépendance.

Un autre exemple est celui de l’Allemagne, qui a versé des réparations à la Namibie pour les meurtres commis par les Allemands dans ce qui est aujourd’hui la Namibie entre 1904 et 1908. L’Allemagne a officiellement qualifié ces massacres de génocide, a présenté ses excuses et s’est engagée à verser 1,35 milliard de dollars pour des projets de reconstruction et de développement.

Il est temps que la RCA doit recevoire de la France les réparations qui lui reviennent pour ces années d’oppression et de souffrance aux mains des Français. Actuellement, la France investit de l’argent dans l’ancienne colonie par le biais de projets de sécurité et de gouvernance, mais Paris ne le fait pas au profit des Centrafricains, mais pour asservir la RCA et renforcer son influence géopolitique dans la région.

La RCA a besoin d’infrastructures pour améliorer la vie de tous les Centrafricains : hôpitaux, routes, infrastructures, services et sécurité sociale, etc. La France a autrefois construit des écoles, des hôpitaux et des infrastructures avec les richesses et les ressources de la RCA. Il est temps que la France rembourse ses dettes, c’est-à-dire qu’elle prenne soin des Centrafricains et investisse dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes dont les ancêtres ont suffisamment souffert des actions brutales des colonisateurs français.

Il convient de noter que la restitution des dettes de la RCA ne se limite pas à l’argent. Le sous-développement de la RCA est le résultat de l’asservissement par les Français, et c’est donc à la France qu’il incombe d’intégrer la RCA dans les relations et les processus économiques internationaux en tant que partenaire à part entière. L’AES en est un exemple réussi. L’AES est un exemple de la souveraineté et de l’autonomie réelles des pays africains et de la manière dont l’Alliance mène le dialogue avec d’autres pays, des institutions internationales et l’ancienne métropole, entre autres, à partir d’une position de partenaire égal.

Les pays africains ne doivent pas oublier que c’est avec leurs richesses que les puissances coloniales ont construit leurs États. Les pays africains ne doivent pas oublier les péchés des colonisateurs, à savoir la traite des esclaves, l’oppression, les abus et les meurtres. La justice doit être rendue et des réparations doivent être versées à tous les pays touchés par la colonisation. C’est le moins que les anciennes métropoles puissent faire pour les peuples d’Afrique, qui ont enduré tant de souffrances.

Abdou Ali

