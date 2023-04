Mali: De grands défis face à des choix difficiles

Notre planète vit un moment crucial et très spécial de son histoire. Les guerres, les crises politiques et sanitaires sont entrain de fragmenter l’économie mondiale en de nouveaux blocs géopolitiques, caractérisés par de nouvelles normes. Tout semble porter à croire que nous sommes incapables à présent de travailler ensemble sur ces crises auxquelles nous sommes confrontés. Les pays africains qui semblent être les plus touchés par ces bouleversements sauront-ils retrouver leur voie et composer du mieux possible avec les nouvelles réalités ?

Quant au Mali, notre nation se trouve toujours face à de grands défis. Le Mali n’est pas seulement aux prises avec les répercussions économiques de la guerre asymétrique, mais aussi avec les séquelles de la crise politique et sanitaire. En effet, l’un des problèmes épineux auquel nous faisons face aujourd’hui est celui de la menace constante d’explosion sociale liée à l’urgence des exigences sociétales qui ont été ignorées depuis des années, en raison de l’inadéquation des structures de commandement politique et économique. De ce fait, des réformes radicales s’imposent d’autant plus que ces structures sont la source de graves tensions et conflits qui peuvent anéantir toutes tentatives d’instauration d’institutions véritablement démocratiques.

Encore, nous sommes conscients du ralentissement économique mondial actuel et des défis que cela représente pour nos efforts. Cependant, ces défis peuvent être surmontés par une solidarité continue, un travail acharné et la prise de conscience qu’une menace pour le bien-être humain, où que ce soit, constitue une menace pour les citoyens partout dans notre pays ou pour les humains partout dans le monde. Ensemble, nous pouvons assurer notre croissance, notre prospérité et un meilleur avenir pour tous les citoyens maliens.

A maintes reprises, les Maliens ont manifesté un profond engagement à bâtir une nation prospère et tolérante, dans laquelle les liens de fraternité et de citoyenneté triompheraient des efforts de division des extrémistes. Il n’y a pas de meilleure façon de reconnaître cet engagement que de travailler en partenariat avec toutes les parties prenantes pour lutter contre la pauvreté généralisée et le chômage, et instaurer une paix durable.

Il est évident que nos programmes de développement doivent s’inscrire dans la mouvance des transformations sociales. Ils doivent aussi et surtout s’inscrire dans la mouvance de la recherche de nouvelles réponses à la crise économique et sociétale que nous traversons. C’est pour cela que nous avons voulu porter un regard renouvelé sur le nouveau Mali à bâtir.

Notre objectif est d’explorer ensemble de nouvelles avenues pour une économie solidaire et démocratique, réinventer une économie qui sera au service de la société. Notre agenda destiné à réduire la fracture sociale, à combattre l’exclusion et à faire reculer la pauvreté illustre notre volonté de créer une société malienne plus solidaire. Notre ambition est d’emprunter avec détermination la voie d’une nouvelle gestion au service d’une société démocratique et moderne afin de mettre en œuvre les changements politiques, économiques et sociaux qui répondent aux attentes du peuple malien.

En ce qui concerne notre projet politique, il se fonde essentiellement sur une conviction profonde : la personne humaine est la source et la finalité de l’action politique. Dans cette période de crise générale du lien social, nous avons déjà proposé un projet politique libre et audacieux qui met l’homme au cœur de ses décisions. Ce projet a pour fondement ce que la nation malienne possède de plus sacré comme constantes en termes de valeurs, en l’occurrence l’homme malien. C’est pour cela que nous voulons créer des conditions favorables à l’éclosion du génie créateur du Malien.

En effet, nous portons une attention particulière aux préoccupations de notre peuple dont le but est de répondre économiquement et sociologiquement à ses besoins quotidiens et à ses aspirations pour l’avenir. Pour cela, nous soulevons la problématique sociale qui fait défi à la concrétisation de notre projet de développement. Cette problématique interpelle la nation dans son ensemble. C’est dans cette vision équilibrée et portée vers l’avenir que s’inscrivent les réformes fondamentales et les projets structurants que nous engageons et qui permettront la consolidation de l’État de droit, l’élargissement de l’espace des libertés, la promotion des droits de l’homme et des catégories sociales démunies et fragiles.

Alors que nous faisons face à de grands défis et à des choix difficiles, nous devons mettre nos efforts et énergies en commun afin qu’ensemble, nous puissions tracer une voie nouvelle audacieuse pour accélérer l’avancement des pays africains vers un vrai développement durable sur tous les fronts.

Le contexte politique actuel du monde est le plus complexe de notre époque, et il impose de faire des choix extrêmement délicats. C’est pour cela que face à la fragmentation du monde en de nouveaux blocs géopolitiques et économiques, les dirigeants africains doivent s’attacher à saisir les opportunités que leur offrent les transformations majeures qui sont en cours.

En ces temps difficiles, nous devons rester solidaire et soutenir les causes importantes dans nos vies. Nous devons sûrement continuer à défendre nos nations et les valeurs qui nous unissent tous. Les choix ou mesures que nous prenons aujourd’hui, ensemble, détermineront fondamentalement notre avenir.

Cheick Boucadry Traore

