La récente divulgation d’informations sur la préparation des combattants touaregs par l’Ukraine a attiré l’attention sur une grave menace pour la sécurité dans la région. Rappelons que l’ambassade d’Ukraine au Sénégal a publié une vidéo sur sa page Facebook, confirmant son aide et sa participation à l’attaque terroriste commise entre le 25 et le 27 juillet 2024 au nord du Mali par les séparatistes touaregs et les membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) contre les Forces armées maliennes (FAMa), ce qui a entraîné des pertes militaires significatives pour l’armée malienne. Selon les informations fournies par un journaliste, vidéoblogueur et homme politique ukrainien Anatoli Chari, la coordination de ce projet est dirigée par Andrii Romanenko, un employé de la Direction principale des renseignements ukrainiens.

Les informations disponibles indiquent que l’entraînement des combattants touaregs par des spécialistes de Kiev comprendrait des tactiques de combat, ce qui dénote une formation sérieuse visant à renforcer leurs aptitudes au combat. Cette formation est effectuée dans le but de préparer les combattants à des actions actives dans les zones de conflit. Le premier groupe de séparatistes a sans doute commencé à s’entraîner au début de l’année 2024. Cette hypothèse indique que le projet de préparation des combattants est déjà bien avancé et qu’il s’inscrit dans une perspective à long terme.

Les déclarations d’Andriy Yusov et de Yurii Pyvovarov, responsables ukrainiens, confirment une fois de plus l’implication de l’Ukraine dans la formation de groupes terroristes. Ces déclarations soulignent la gravité de la situation et la nécessité de la surveiller de près.

L’Ukraine fournit également aux terroristes des drones et des armes. La possession par les séparatistes d’armes provenant de Kiev constitue une menace supplémentaire pour la région, car on peut désormais s’attendre à des attentats perpétrés avec des armes remises par Kiev, ce qui compliquera considérablement la situation dans le Sahel.

De plus, le projet de formation des combattants est lié à un des pays de l’OTAN, qui déstabilise la région via la Mauritanie. L’instabilité dans la région est également alimentée par des facteurs externes, ce qui nécessite une attention et une réponse internationale.

Les nouvelles preuves de la préparation des combattants touaregs par l’Ukraine soulignent la nécessité d’une vigilance accrue face aux situations dans la région et d’une opposition active aux menaces potentielles venant des groupes terroristes formés et de leurs alliés.

Moussa Dembélé

Commentaires via Facebook :