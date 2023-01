Paix et Développement en Afrique : Le roi Tchiffy Zie Jean Gervais, un véritable pèlerin !

Une nouvelle vision des rois et chefs coutumiers, pour stabiliser le continent, est née. Nous savons tous que l’Afrique est un Continent qui est plein de richesses. Lesquelles sont d’ordre naturel. Le capital humain y prend la première place, à la faveur des multiples et diverses cultures et traditions. D’ailleurs, face aux nombreuses crises qui secouent les pays africains, il a été très souvent possible, de recourir aux moyens des cultures et de traditions, aux fins de leurs résolutions. Les exemples, à ce niveau, existent, surtout pendant les conflits intercommunautaires, politiques et les rebellions.

A cet effet, les leaders traditionnels, coutumiers, religieux, des organisations de la société civile et politiques, les communicateurs et journalistes, entre autres, contribuent positivement d’aider à la stabilité et à la quiétude, voire la paix. Et c’est dans ce registre que figure bien le Roi TCHIFFY ZIE JEAN GERVAIS.

Nous l’avons découvert à Bamako, lors de la crise qui opposait le Mali et la Côte d’Ivoire, au sujet de l’arrestation des 49 militaires. Il a mené un lobbying diplomatique très fort, en demandant aux autorités des deux pays frères de privilégier la voie africaine de la résolution des crises. Le dialogue et le pardon qui se font sous l’arbre à palabres.

Il n’hésitait pas à se prosterner et même, se mettre carrément à genoux devant les plus Hautes Autorités maliennes, pour plaider la cause de l’entente et du vivre ensemble. Durant plus de six mois, il aura élu domicile à Bamako au Mali, comme pour montrer qu’il est fermement attaché à ces deux pays. Pendant que les tensions étaient bien vives, le Roi TCHIFFY ZIE Jean Gervais, sensibilisait ses pairs africains, pour qu’ils contribuent au dénouement rapide de la crise. Et dans sa logique de bonne foi, il avait reçu à Bamako, les Rois et Chefs Traditionnels de plusieurs pays africains, dont ceux de la Mauritanie, du Sénégal et du Bénin.

Son lobbying offensif, a beaucoup pesé dans la balance des négociations souterraines. « Je préfère ne pas parler maintenant pour donner la chance à toutes les négociations officielles et officieuses. L’essentiel est que ce malentendu se résolve vite pour nous consacrer à la question du développement de l’Afrique.». Nous avait-il confié, en ces difficiles de la crise.

En vérité, le Roi TCHIFFY ZIE Jean Gervais, est une personnalité très influente et hautement respectée au sein des pouvoirs traditionnels et coutumiers d’Afrique. L’on se rappelle bien de ses brillantes et courageuses interventions à la tribune de l’Union Africaine, pendant le règne du Guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi. Il appelait les dirigeants africains à intégrer les Rois et chefs traditionnels dans la gestion de l’Afrique. Il a toujours fait de son combat, la Paix et le développement.

IL est l’un de ceux qui pensent, que les crises en Afrique, sont la conséquence de la pauvreté et du dénuement total. Et que les vraies réponses résident dans la question du développement. « Il nous faut créer des emplois et surtout donner de la chance à chaque africain de bien vivre ici en Afrique. Cela pourra beaucoup réduire les crises et conflits. Il en est de même, pour l’immigration clandestine qui occasionne des morts et qui vide le Continent de ses fils et filles. » Avait-il dit, lors de notre rencontre avec lui à l’Hôtel Colombus de Bamako.

Ce Pèlerin de la paix et du développement, est actuellement sur de gigantesques projets, d’industrie de transformation des ordures en gaz. Il s’est déjà rendu en Allemagne avec une forte délégation malienne, pour la levée des fonds, auprès des Partenaires. Ces projets, pourront sûrement créer beaucoup d’emplois. Nous en parlerons plus amplement dans nos prochaines éditions.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

Commentaires via Facebook :