Je me permets de prendre ma plume et mon sac de réconciliation pour demander à l’union sacrée à mes frères et sœurs Maliens sans me dérober à la prérogative du département de la réconciliation.

Vu le score incroyable de la résistance du peuple Malien qui continue de supporter toutes sortes de douleurs pour la patrie en ce moment crucial de l’histoire du Mali ;

Rappelons-nous que le peuple souverain du Mali est victime de plus d’une année et six mois des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines de la CEDEAO et UMOA dont les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), réunis en session ordinaire à Accra, sont revenus à la raison en décidant, ce samedi 8 juillet 2023, de lever les sanctions prises à l’encontre du peuple Malien depuis le 9 janvier 2022 ;

Rappelons que les Autorités du régime passé avaient fait des erreurs qui ont plongé le Mali dans l’obscurité totale ;

Rappelons que le peuple souverain dont les militaires du CNSP et le M5 RFP ont sacrifié leurs vies pour la bonne gouvernance ;

Considérant les martyrs (civiles et militaires) tombés pour la patrie ;

Rappelons la chute du régime passé à cause de la mauvaise gouvernance ;

Vu la nécessité de la refondation du Mali ;

Vu le départ sans délai de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) consommé ;

Je m’adresse à tous les patriotes en général et à toutes les entités politiques en particulier qui ont le devoir de gérer le pays, doivent comprendre que l’heure n’est plus au tiraillement entre les parties. Nous sommes condamnés à s’unir pour préserver l’unité nationale contre les ennemis du Mali. Sur ce, nous devons laisser nos divergences à côté pour atteindre le but du peuple souverain “l’indépendance intégrale du Mali” afin extirper la souffrance du peuple Malien.

Je me rappelle lors de notre rencontre avec le PM SE Apollinaire Joachimson Kyelem à Ouagadougou à la Primature, nous a assuré que les trois pays (Mali, Burkina Fasso et Guinée Conakry) sont sur la voix de la fédération. Cette fédération aura une définition qui répondra les attentes du peuple de ces trois pays voir d’autres pays Africains. Je n’oublierai jamais de donner un conseil à la jeunesse Africaine y compris moi-même « nous devons respecter nos autorités publiques, nos autorités coutumières et religieuses, nos personnalités du pays etc. pour la réussite de la lutte panafricaine ».

Je lance un cri de cœur aux journalistes en général, aux activistes et aux chroniqueurs en particulier de faire beaucoup de retenue sur les réseaux sociaux et d’autres canaux de communication pour préserver les efforts du peuple souverain et les autorités Transitoires en ce moment décisif de l’histoire de la souveraineté du Mali.

Le Mali demande à ses fils (femmes et hommes) d’être indulgents et s’unir pour être un bouclier solide contre les impérialistes.

Bamako, le 12 Juillet 2023

Youssouf BOIRE

Leader d’opinion (Président du M.V.C)

boireyoussouf@gmail.com

