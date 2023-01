Baromètre 2022 : Fatoumata Mah Thiam Koné lauréate !

Placée sous la coprésidence des ministres en charge du Travail, de l’Emploi et de la Refondation de l’Etat, la 5ème édition de la cérémonie solennelle de remise de distinctions aux lauréats de Baromètre 2022, a eu lieu le vendredi 20 janvier 2023, dans la salle Ballanzan de l’hôtel Radisson Collection. C’était en présence de Mme le Médiateur de la République, du Directeur Général de l’ANAC et de plusieurs autres personnalités.

Le Baromètre est un instrument de veille citoyenne mis en place par l’Organisation des Jeunes Patrons (OJEP) en 2019 qui a pour crédo de magnifier les bonnes actions de développement. L’initiative qui vient de boucler sa 5ème édition célèbre ainsi les hommes et femmes qui se sont distingués dans ce sens.

Pour le Coordinateur de Baromètre et non moins Président de l’OJEP, Cheick Oumar Soumano, cette magnificence se fait sur la base de critères objectifs et appliqués par un comité scientifique. La particularité de cette distinction est que vous en bénéficiez autant de fois que vous répondrez aux critères.

Ainsi, parmi les lauréats de cette année figure la Cheffe service Communication et Relations Publiques de la CMSS. En effet, Mme Camara Fatoumata Mah Thiam KONE est bien appréciée autant par ses collaborateurs que par les partenaires et usagers de la Caisse pour sa constante disponibilité et sa grande courtoisie. Sa présence au sein de cette structure a notablement contribué à améliorer la bonne image de celle-ci.

Très émue, Mme Camara Mah Thiam KONE, a remercié les initiateurs pour le choix porté sur sa modeste personne. Dédiant cette distinction à l’ensemble du personnel de la CMSS, elle a exprimé sa profonde gratitude à Mme le Ministre de la Santé et du Développement Social Diéminatou SANGARE, ainsi qu’au Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE.

Pour Mme Diawara Aoua Paul DIALLO, Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social cette initiative du Baromètre jouera sans doute un rôle important dans cette nouvelle dynamique que les plus hautes autorités veulent instituer à notre pays. « Permettez-moi de marquer toute ma satisfaction au regard des profils des lauréats qui ont été magnifiés. Cette action, faut-il le rappeler, qui est à sa 5ème édition s’inscrit en droite ligne de la dynamique du Malikura pour ce qui est de la seule récompense du mérite d’autant plus qu’elle permet de galvaniser sinon motiver davantage les acteurs de développement de notre pays », a- t-elle déclaré.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestions et un cocktail.

Vivement la prochaine édition !

Moulaye Hassane Haïdara, SCOM/CMSS

