Medias de masse et participation citoyenne au Mali de 1992 A 2018

Thèse pour le Doctorat PHD en Communication de masse

Sous la direction de : PROF. DR. PRINCE GUSTO GADAMA

2ND VICE-CHANCELLOR

Présentée et soutenue publiquement par

Ibrahima SANGHO

Lilongwe – Malawi – Central Africa–Samedi 31 août 2019

Membres du jury:

Dr Ellen Nakanga , Committee Chair

Dr Henry Nkhomanya, Director, Graduate Studies

Dr K. Kacheche, CBIU Faculty Member

RESUME

La communication a toujours occupé une place de choix dans l’affirmation de l’existence des civilisations passées et présentes. Les mass media sont supposés pouvoir influencer l’opinion conçue comme une masse homogène d’individus soumis individuellement à leur action.

Le Mali a vécu avec les médias de masse de la colonisation à nos jours. Mais, c’est à partir de 1989 que la presse libre et plurielle est apparue. La démocratie participative, quant à elle, est survenue à partir de 1991.

L’étude porte sur les médias de masse et la participation citoyenne au Mali de 1992 à 2018. Elle s’est d’abord intéressée à la communication de masse et aux médias de masse : la genèse, les mythes et les réalités de la communication de masse, l’influence des médias de masse et les étiquettes de propagande et de manipulation. Elle a ensuite abordé l’environnement du Mali et les médias de masse de 1992 à 2012 : l’état des lieux des médias de masse au Mali, le rôle des associations professionnelles et l’appropriation des médias de masse.L’étude a également porté sur la question de la participation citoyenne et des médias de masse au Mali de 2013 à 2018 : la participation citoyenne, l’équation socioculturelle et l’avenir des médias de masse au Mali. Enfin, elle s’est intéressée aux langages de masse, au rôle des médias, à la gouvernance, à la communication gouvernementale et à la régulation des médias de masse au Mali.

Abstract

Communication has always occupied a prominent place in the affirmation of the existence of past and present civilizations. The mass media are supposed to be able to influence the opinion conceived as a homogeneous mass of individuals subjected to their action.

Mali has lived with mass media from colonization to the present day. But it is from 1989 that the free and plural press appeared. Participatory democracy, meanwhile, occurred in 1991.

This study focuses on the mass media and citizen participation in Mali from 1992 to 2018. The study was, first of all, interested in mass communication and the mass media: the genesis, the myths and realities of mass communication, the influence of the mass media and the labels of propaganda and manipulation. It then went on to discuss Mali’s environment and mass media from 1992 to 2012: the state of mass media in Mali, the role of professional associations and the appropriation of mass media. The study also addressed the issue of citizen participation and mass media in Mali from 2013 to 2018: citizen participation, the socio-cultural equation and the future of mass media in Mali. Finally, the study was interested in mass languages, the role of the media, governance, government communication and the regulation of mass media in Mali.

