Le Mali vient d’être reconnaissant à Seydou Keita et Frederick Oumar Kanouté en les élevant au grade de Commandeur de l’ordre national du Mali.

Par le décret Numéro 2022-0560-PT-RM du 20 septembre 2022, portant attribution de distinction honorifique, le président de la transition, Assimi Goita a élevé 18 personnes au grade de commandeur de l’ordre national du Mali.

Parmi ces personnalités figurent deux anciens footballeurs, deux anciens grands joueurs de l’équipe nationale seniors du Mali : Seydou Keita et Frederick Oumar Kanouté. Ces deux grands joueurs ont porté haut le drapeau du Mali hors du pays, dans les plus grands stades africains et européens. Au sein de la sélection nationale, ils ont été pour beaucoup dans le retour du Mali sur la scène africaine, en ce sens que le Mali s’est classé 3e d’une Can dans leur ère.

Fred a été 2e joueur malien a décroché le ballon d’or après l’incontestable Salif Keita. Quant à Seydou Keita, il a été de tous les combats de son équipe le FC Barcelone au moment de sa gloire. Plusieurs fois, champion d’Europe avec son club fétiche, Seydou Keita est un vrai champion. Bref, les deux joueurs ont marqué leurs noms sur le tableau des joueurs qui méritent respect et considération au Mali et en Europe.

Sans les offusquer, d’autres grands noms du football malien méritent eux aussi cette distinction. Il s’agit de la génération 1972 porté par Salif Keita. Il urge pour les autorités de penser à ceux-ci.

Hamane Niang président de la Fifa a également été élevé au grade de commandeur de l’ordre national.

Amadou Sidibé

