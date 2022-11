Pour son engagement de son Association BENSO en faveur de l’autonomisation des femmes, Mme Macalou Bintou Koné s’est vu décerné le Prix Sira DIOP pour le leadership féminin. La distinction a été remise par la Ministre de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadjidjié Founin Coulibaly, à Bamako en présence des responsables de plusieurs organisations féministes. Le prix Sira Diop pour le leadership féminin est une initiative du Forum libre du Mali, un consortium d’associations et de syndicats qui œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance, la paix, les droits humains et le leader féminin.

Selon une note technique du forum libre, le président de l’association BENSO a décerné le trophée d’or du prix Sira Diop pour le leadership pour son humilité dans l’engagement, l’épanouissement et l’autonomisation des femmes.

Présent presque dans toutes les régions du Mali, le groupe BENSO soutient les initiatives de développement économique des femmes et des filles, participe à la consolidation de la cohésion sociale, la résolution des conflits et la promotion des droits des femmes et des filles…

A la réception du prix, la lauréate a rendu hommage à ses collaborateurs. Ce trophée d’or est la récompensé de tous ceux qui se sont battus pour qu’on franchisse cette étape », a déclaré Macalou Bintou Koné, qui a dédié le prix à son défunt mari. La ministre de la Promotion de la Femme a loué les qualités de la lauréate et son engagement en faveur de l’autonomisation de la femme. Avant de témoigner la reconnaissance de la Nation pour cette native du nord du Mali pour sa contribution à une société légale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

