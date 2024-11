La médaille de la Dignité de Grand officier de l’Ordre national a été décernée notamment au Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, aux Généraux de corps d’armée, Malick Diaw, président du Conseil national de Transition (CNT), Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants et Ismaël Wagué, ministre chargé de la Réconciliation

La plus grande récompense du travail bien fait c’est la reconnaissance. Lorsqu’elle provient de la Nation et à une période cruciale de sa vie, l’honneur et la fierté des distingués sont tout simplement indescriptibles. Oui ce sentiment de fierté saupoudré de parfum d’engagement et de détermination à persévérer dans l’excellence pour le parachèvement du chantier Mali kura a émaillé la cérémonie de décoration de plusieurs personnalités du pays en reconnaissance de service rendu à la Nation. C’était le vendredi dernier à Koulouba, sous la présidence du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, Grand maître des Ordres nationaux.

L’événement, qui se veut historique et hautement solennel, s’est déroulé en plusieurs séquences avec la remise de quatre types de médaille à savoir : La Dignité de Grand officier de l’Ordre national, le Grade de Commandeur de l’Ordre national , le Grade d’officier de l’Ordre national et celui de Chevalier de l’Ordre national. Au total, ils sont 153 bénéficiaires issus de divers services de la vie publique, du secteur privé, du monde de la culture et des cultes.

La médaille de la Dignité de Grand officier de l’Ordre national a été décernée à 14 personnalités de haut rang, dont le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, les Généraux de corps d’armée, Malick Diaw, président du Conseil national de Transition , Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Ismaël Wagué, ministre chargé de la Réconciliation, Modibo Koné, directeur de l’Agence nationale de sécurité d’État (ANSE), Samba Alhamdou Baby, le Vérificateur général, Mme Sanogo Aminata Mallé, Médiatrice de la République.

La deuxième étape concerne la médaille des Commandeurs de l’Ordre national. Elle a été remise à des récipiendaires composés de présidents d’Institutions de la République, des cadres de la haute administration, d’officiers généraux de l’Armée, des dirigeants religieux, des figures emblématiques de la culture malienne dont Nahawa Doumbia, Naini Diabaté , Fissa Maïga…

Les distinctions d’Officier et de Chevalier de l’Ordre national ont été attribuées à une centaine de cadres de l’Administration générale dont des membres du gouvernement et de la Présidence de la République. Parmi eux peuvent citer le Dr Alfousseyni Diawara, ministre secrétaire général de la Présidence. Au nombre de ces derniers lots figurent également des élus locaux, des dirigeants religieux, des gouverneurs de Régions et bien d’autres acteurs clés du développement national.

Dans son allocution d’ouverture, le Grand chancelier des Ordres nationaux, le général de Brigade Amadou Sagafourou Guèye, a, de prime abord félicité le chef de l’État pour son élévation récente au grade de Général d’armée. Une marque de reconnaissance pour son engagement et sa détermination dans la quête de la souveraineté du Mali. En outre, il a magnifié les qualités et le mérite des hommes et des femmes qui se sont distingués pour leur exemplarité et leur dévouement. Il s’agit de valeurs de bravoure, de ténacité, de solidarité, de dignité, de leadership, le tout couronné par le don de soi à travers un dévouement et un engagement sans faille pour le Mali.

«Aujourd’hui, vous entrez pour le Mali et la postérité, dans une autre dimension. Celle d’une élite très sélective qui a en charge de façonner le Mali nouveau. Mais aussi de redorer le blason de ce peuple divers et uni, et redonner à ce pays la place qui était la sienne à travers les âges et l’histoire», a déclaré le Grand Chancelier des Ordres nationaux. La porte-parole des récipiendaires, Mme Sanogo Aminata Mallé non moins Médiateur de la République, a exprimé sa profonde gratitude au chef de l’État pour cet honneur immense.

Un geste qui représente non seulement la récompense de leur travail bien fait, mais constitue également une source de motivation renouvelée pour l’ensemble des récipiendaires à poursuivre les efforts afin de contribuer au développement du Mali. «Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces prestigieuses distinctions qui viennent couronner nos efforts et notre engagement au service de notre cher pays», a témoigné Mme Sanogo Aminata Mallé avant de s’engager à poursuivre ces efforts avec beaucoup plus d’ardeur pour l’intérêt. général. Afin de transmettre des valeurs d’intégrité et d’excellence aux générations futures.

La cérémonie a été immortalisée par une photo de famille réunissant le Président de la Transition et les heureux récipiendaires sur l’esplanade du palais de Koulouba.

Aboubacar TRAORE

