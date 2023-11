Nuit de la philanthropie 2023 : Thierno Hass Diallo distingué par le trophée d’honneur de l’année

L’Association Philanthropie du Mali a organisé le samedi 28 octobre dernier, à l’hôtel Azalaï Salam, la 9e édition de sa “Nuit de la Philanthropie”, une cérémonie de récompense des acteurs et actions humanitaires. Au cours de la cérémonie, l’ancien ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Oumar Amadou Oumar Hass Diallo a été distingué par le trophée d’honneur de l’année 2023.

L’événement s’est déroulé en présence de Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Gérard Dembélé, représentant le maire de la Commune III, Mme Soumaré Habibatou Ndiaye, représentante de Moov Africa Malitel, Abdoulaye Namadi Tembely, président de l’Association Philanthropie du Mali.

L’Université privée Ecosup Alternance a reçu le prix Entreprise RSE de l’année. Le prix de la fondation de l’année a été décerné à la Fondation Azalaï. Le trophée Nelson Mandela a été attribué au général de brigade Boubacar Dembélé, directeur général de la Canam.

L’ancien ministre des Affaires religieuse et du Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo a reçu le trophée d’honneur de l’année. Le trophée spécial de l’année est revenu à Mme Coulibaly Fatoumata Dicko, une cadre du développement social.

Le trophée Raoul Follereau a été décerné au colonel-major Néma Sagara. Mme Coulibaly Awa Diallo, directrice de la Fondation Orange-Mali, a reçu le trophée Mère Theresa de Calcutta. Pour terminer, le prix de l’association de l’année est revenu à l’association “Open Mali”.

Visiblement très heureux, le ministre Thierno Amadou Oumar Hass Diallo se dit très fier et reconnaissant de recevoir ce trophée. “Il y a un sentiment d’humilité et de reconnaissance qui m’anime ce soir à cette 9e édition de la Nuit de la Philanthropie. C’est avec humilité que je reçois ce trophée et c’est pour dire également que le peuple malien est très reconnaissant. Au cours de la cérémonie, vous avez vu que j’ai rendu un vibrant hommage à l’armée malienne pour tout ce qu’elle fait pour la reconquête du territoire. A mon avis, la force d’une nation est sa souveraineté qui s’exprime en premier lieu par les Forces de défense et de sécurité. Aujourd’hui, nous partons dans un monde où hélas, c’est le plus fort et le plus puissant qui s’imposent dans son domaine. Si, nous avons la chance d’avoir des forces républicaines de défense et de sécurité qui nous rassurent, je pense qu’il faut avoir le courage de les soutenir”, a-t-il précisé, avant de remercier les responsables de l’Association Philanthropie du Mali pour cette marque de considération.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :