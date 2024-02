Ils sont au total 281 hommes et femmes de différentes couches à être décorés au grade de chevalier de l’Ordre national du Mali par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta dans le cadre des festivités du 63e anniversaire de l’indépendance du Mali. Parmi les récipiendaires figurent Mme Djilla Assitan Diallo. Ils ont reçu, mercredi 21 février 2024, leurs médailles lors d’une cérémonie à la Grande chancellerie des ordres nationaux en présence du général Amadou Sagafourou Guèye, Grand chancelier des ordres nationaux.

C’est par décret n°0528 du 20 septembre 2023 que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré plusieurs personnalités pour services rendus à la nation. Parmi les 281 récipiendaires figurent 35 agents de la présidence et 15 de la Primature. Trois anciennes ministres font partie des récipiendaires. Il s’agit de Mme Diarra Mariam Flantié, Mme Berthé Aïssata Bengaly et Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura.

Parmi les récipiendaires Mme Djilla Assitan Diallo (responsable du service clientèle à la direction générale de Vivo Energy, Shell Mali-SA), Diomansi Mamady Bomboté (journaliste), Seydou Kane (opérateur économique résidant au Gabon), Djibril Ongoïba (agent comptable de l’ANPE), Issa Seydou Sissoko (directeur général de l’Office malien de l’habitat), Alkaïdi Amar Touré (secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration), Hawoye Touré (journaliste et conseillère à l’ambassade du Mali à Rabat), Khadidiatou Koné (chargée de mission au ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration), Bourama Soumano (traditionniste), Amadou Diallo (secrétaire permanent à l’Espace d’interpellation démocratique), Ibrahim Diallo (chef de la cellule communication du Bureau du Vérificateur général), Dado Camara (journaliste), Casimir Sangala (chef de la cellule information et communication à l’Apej)…

S’agissant de Mme Djilla Assitan Diallo, elle est née le 9 août 1966 à Bamako. Elle obtient, en 1988, le baccalauréat en sciences biologiques au lycée des Jeunes filles de Bamako, où elle milite au sein de l’Union nationale des jeunes du Mali (UNJM), avant de décrocher, en 1992, son diplôme universitaire en comptabilité-gestion à l’Ecole des hautes études pratiques de Bamako.

Celle qu’on surnomme affectueusement Pédourouni ou “P” commence son apprentissage professionnel comme comptable-vérificateur au Contrôle général d’Etat (mars-août 1992) et travaille au service crédit de la Bank of Africa comme comptable-gestionnaire (1993-1998), avant de poser définitivement ses valises à Shell Mali, au service comptabilité. Aujourd’hui, Assitan Diallo est responsable du service clientèle à la direction générale de Vivo Energy ou encore Shell Mali.

Elle est aussi membre de la Fédération malienne de football (Fémafoot) ; du conseil d’administration de l’Hôpital de Dermatologie du Mali ; du bureau du Réseau des femmes leaders d’Afrique ; de la Commission d’attribution des logements sociaux, et conseillère municipale du district de Bamako.

Justement, au plan politique, c’est en 1995, qu’Assitan Diallo “P” adhère au Parti pour la renaissance nationale (Parena) ; présidente des femmes du quartier de Quinzambougou, elle est aussi secrétaire aux affaires sociales de la section de la Commune II de Bamako. Elle sera par la suite élue conseillère municipale à la mairie de la Commune II de Bamako.

Membre de l’Alliance pour la démocratie au Mali/Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma/PASJ), elle est élue députée à l’Assemblée nationale dans la Commune II de Bamako aux élections législatives de 2020.

Depuis 1990, elle est mariée à l’ancien international de football et agent d’assurance Mohamed Djilla : 4 enfants.Bon vent aux médaillés !

El hadj A. B. HAIDARA

