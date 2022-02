La 19ème session du conseil d’orientation de l’Agence du Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM), s’est ouverte le jeudi 24 février 2022 dans ses locaux, sous la houlette du représentant du ministre de la santé et du développement social, Abdoulaye Maïga et en présence des administrateurs dont le directeur général du CNAOM, Amadou Diallo. Au cours de la session, ils examineront le point d’exécution des recommandations de la 18ème session; le rapport d’activités 2021 et l’exécution du budget 2021; le programme d’activités 2022 et le projet du budget 2022 afin de poser les empreintes permettant au CNAOM de relever les énormes défis auxquels il fait face.

Le représentant du ministre de la santé et du développement social, Abdoulaye Maiga a entamé ses propos en félicitant le centre national d’appareillage orthopédique, ainsi que les travailleurs de la structure pour les brillants résultats glanés durant l’année écoulée. « L’année 2021 a été marquée par la persistance de l’impact négatif de la maladie à coronavirus (Covid-19) sur les activités du centre.

Cependant, le CNAOM a pu s’adapter pour réaliser l’essentiel de ses activités dans le domaine de la réadaptation et cela est illustré par les résultats techniques ci-après : 11875 personnes consultées sur une prévision de 12000, soit une réalisation de 98,95% ; 28 329 séances de rééducation réalisées sur une prévision de 25000, soit une réalisation de 113,31%; 1040 appareils orthopédiques produits sur une prévision de 800, soit une réalisation de 130% ; 102 enfants pied-bot traités sur une prévision de 200, soit une réalisation de 51% et 440 séances de plâtrage réalisées sur ces derniers.

A ces résultats techniques très appréciables, s’ajoutent la mise en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficience ; la validation par la 10ème réunion de notre comité scientifique et technologique du rapport final de l’étude sur « l’évaluation de la prise en charge du pied-bot par la méthode ponseti » », s’est-il réjoui. Sur le plan financier, le représentant du ministre de la santé a fait savoir qu’au titre de la subvention de l’Etat d’un montant de 854 390 000 FCFA, 841 678 212 FCFA ont été notifiées, soit un taux de mobilisation de 98,51% et qu’au titre des ressources propres que sur une prévision de 189 197 517 FCFA, 226 788 832 FCFA ont été réalisés, soit un taux de réalisation d’environ 119,98%. Selon lui, le projet du budget du centre au titre de l’exercice 2022 est équilibré en recettes et dépenses à la somme d’un milliard deux cent quarante six millions cinq cent trois mille quatre cent trente six (1 246 503 436) FCFA contre un milliard quarante trois millions cinq cent quatre vingt sept mille cinq cent dix sept (1 043 587 517) FCFA, soit une augmentation de 19,44%, et que dans ce budget, 1 031 386 000 FCFA reviennent à l’Etat, soit 82,74% et 215 117 436 FCFA au titre des ressources propres, soit 17,26%.

Le représentant du ministre a justifié que cette augmentation du budget prévisionnel de la subvention de l’Etat s’explique par l’inscription d’un montant de 400 000 000FCFA sur le budget spécial d’investissement pour l’année 2022 au compte du projet de construction et d’équipement du centre régional d’appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle (CRAORF) de Kayes pour les exercices budgétaires 2022 et 2022. « Certes des résultats importants ont été obtenus, des efforts ont été déployés, mais il reste beaucoup à faire », a reconnu le Directeur du CNAOM, Amadou Diallo, avant de se pencher sur les perspectives pour la consolidation des acquis et l’amélioration continue des différents indicateurs dans l’intérêt exclusif des personnes handicapées physiques.

Moussa Samba Diallo

