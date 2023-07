A la tête du pays depuis mai 2021, le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a effectué sa toute première visite dans la première région (Kayes) le dimanche 23 juillet 2023.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités de relance du trafic ferroviaire, du lancement des travaux de bitumage de la route Sandaré-Kayes, de la construction du deuxième lycée public de Kayes et de la remise d’équipements médicaux pour le Centre de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes. Pour la circonstance, les keynésiennes ont réservé un accueille chaleureux au Chef de l’État et sa suite.

Avant d’entamer son programme d’activités dans la première région, le Chef de l’État a rencontré les notabilités et autorités administratives, au Gouvernorat de Kayes.

Le Président de la Transition s’est ensuite rendu à la gare ferroviaire de la ville, pour procéder à la relance officielle du trafic ferroviaire, tant attendue par les Maliens en général et les populations de la 1ère région en particulier. La reprise effective des activités de la SOPAFER-Mali est un évènement majeur pour le pays. La reprise du train voyageur permettra de desservir l’axe stratégique Dakar-Bamako.

Cette relance a été suivie par la pose de la première pierre du deuxième lycée public de Kayes, dans la commune de Kayes N’di, par le Chef de l’État. Ce lycée permettra à plusieurs enfants de la région de poursuivre leurs études auprès de leurs familles dans de meilleures conditions.

Le Président de la Transition a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique du tout nouveau centre de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou. Un Centre construit dans le cadre de ses œuvres sociales, issues des 2/3 de son fonds de souveraineté. Équipé d’équipements de dernière génération, ce centre permettra d’alléger la souffrance de milliers de patients hémodialysés et d’optimiser leur prise en charge sanitaire.

Aussi, une des activités phares de la visite du Chef de l’État a été le lancement des travaux de bitumage de l’axe Kayes-Sandaré, long de 138 Km. Cette route contribuera au désenclavement du pays et assurera l’essor des activités économiques dans les localités situées tout au long de l’axe.

Juste après ces séries d’activités, le Président de la transition s’est rendu au Stade Abdoulaye Makoro Cissoko où une marée humaine l’attendais. Au pupitre, le Président de la transition a fait de grandes annonces pour le développement du Mali. Parmi ceux-ci ont peut noter la construction de 13 lycées publics à travers le pays ; la rénovation des Stades de Kayes, Sikasso et Mopti ; la construction d’un nouveau Stade à Tombouctou ; une université sera construite à Kayes et dans d’autres régions ; un hôpital très sophistiqué pour éviter aux maliens des évacuations à l’extérieur ; la construction très prochainement d’une raffinerie d’or et deux usines de transformation de coton au Mali. Toutes ces promesses seront elles tenues dans le temps imparti pour la transition ? Wait and see diront les Anglais.

Brehima DIALLO

