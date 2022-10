«La Paix et la réconciliation, facteurs de stabilité et de développement », tel était le thème de la conférence débat organisée par la Coordination Kel Ansars et Alliés, le 17 septembre 2022, au Mémorial Modibo Kéïta de Bamako, en présence du président de la Coordination Kel Ansars et Alliés, Oumar Hammama Ansary et plusieurs autres personnalités. «Notre devoir est de mettre en contribution nos ressources pour parvenir à une paix définitive…», a souligné Oumar Hammama Ansary.

Avec comme devise «Ensemble pour la paix, la bonne gouvernance, le développement local et la cohésion sociale entre toutes les communautés», la communauté des Kel Ansars et Alliés participe pleinement à la réussite de la Semaine nationale de la réconciliation. En effet, pour son président Oumar Hammama Ansary, la communauté des Kel Ansar et Alliés (CKA&A) ne pouvait pas rester en marge de l’initiative de la Semaine Nationale de Réconciliation (SENARE) qui cadre parfaitement avec leur vision et engagement à œuvrer pour l’entente nationale, la paix et la cohésion. «Notre pays, le Mali subit depuis une décennie, une crise multiforme qui a troublé la quiétude de populations et a mis notre stabilité en jeu.

En effet, la Semaine Nationale de la Réconciliation, initiative, premier du genre dans notre pays lancé par le gouvernement, à laquelle s’associe activement la Coordination Kel Ansars et Alliés vient donner raison à la vision qu’elle porte autour des initiatives de la paix », a déclaré Oumar Hammama Ansary, président de la Coordination Kel Ansars et Alliés.

Selon lui, cette conférence vient renforcer la dynamique déjà lancée en faveur de la paix. «Notre devoir est de mettre en contribution nos ressources pour parvenir à une paix définitive, d’où le choix du thème par nos plus hautes autorités, je cite «Faisons de notre diversité, un atout la cohésion sociale au Mali».

À travers cette conférence d’échanges qui s’impose est pour nous un exercice citoyen modèle, pour parler spécifiquement de la Paix et la Réconciliation : facteur de Stabilité et de Développement. La Coordination des Kel Ansar et Alliés (CKA&A) que nous sommes, apporte sa modeste contribution à ce devoir citoyen. Il s’agit pour nous, représentants d’organisions gouvernementales, ONG, membres de la société civile, représentants des autorités coutumières et religieuses, personnes ressources, acteurs politiques, jeunes femmes et vieux ici présents de partager nos expériences en vue de contribuer individuellement et collectivement à l’amélioration du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du développement des communautés», a-t-il dit.

Enfin, il a adressé ses encouragements aux autorités pour les efforts consentis en faveur de la paix et de la sécurité au Mali.

A. Sogodogo

