Mali : une dizaine de morts dans le chavirement d’une pinasse sur le tronçon Mopti-Gao

Au Mali, le chavirement d’une pinasse a fait une dizaine de morts et a causé des dégâts matériels importants, a rapporté des sources locales. Selon les informations reçues, l’accident est intervenu sur le fleuve Niger dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024 aux environs de 3 h du matin près de la localité de Ber.

La pinasse naviguait sur l’axe Mopti-Gao, avec à son bord plusieurs dizaines de personnes, lorsqu’elle a chaviré faisant de victimes et des pertes de matériels. A cause l’insécurité, marquée souvent par des blocus imposés par les groupes armés terroristes sur l’unique voie qui le relie avec les régions du centre à celles du nord du Mali, de nombreuses personnes sont obligées de recourir aux pinasses de fortunes pour se rendre dans leurs villages respectifs.

Ces pinasses, très convoitées, quittent pour la plupart la Venise malienne à destination de la ville de Gao, Nianfunké ou Tombouctou. Des dizaines de passagers et des marchandises y sont transportés par ces pinasses de fabrication traditionnelle sans aucune norme sécuritaire. La compagnie malienne navigation fluviale (COMAV), qui assurait le transport des passagers et des marchandises vers le nord, est aujourd’hui à l’arrêt total pour des raisons de sécurité.

Le plus grand bateau de la COMAV appelé « le Bateau Tombouctou » a été attaqué le 7 septembre 2023 par les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans sur le fleuve Niger, au niveau du village de Banikane, près de Gourma-Rharous. Depuis cette attaque contre le bateau Tombouctou, le trafic fluvial n’a pas repris sur le fleuve Niger. La Compagnie malienne de navigation fluviale COMANAF avait annoncé la reprise de la campagne fluviale en début août avant de la reporter. L’attaque du bateau Tombouctou a fait plus d’une centaine de morts et d’énormes dégâts matériels, selon un bilan du gouvernement. Le bateau Tombouctou assurait la liaison entre le nord, le centre et le sud du Mali.

