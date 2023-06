Nouvelle constitution/scrutin référendaire : Baguinéda promet 99% en faveur du oui

Peace Dev, en collaboration avec la mairie de Baguinéda-Camp et la Sous-préfecture de l’arrondissement de Baguinéda, a organisé, samedi 10 juin à Baguinéda-Camp, une journée d’information et de sensibilisation sur le projet de constitution et le référendum à l’intention des populations de cette localité. En organisant cette activité, Peace Dev entend contribuer aux efforts des autorités de la transition dans le processus de la refondation pour le développement durable du Mali. Après la rencontre, les populations, plus que jamais imprégnées des innovations apportées dans la nouvelle constitution, ont promis un vote massif, dimanche prochain, en faveur du oui.

Pour leur première activité dans la commune de Baguinéda-Camp, ils ont tenu à expliquer à la population la nouvelle constitution en 12 points pour leur meilleure compréhension, afin de prévenir une crise post-électorale. Les participants à cette rencontre sont venus des 32 villages de la commune de Baguinéda-Camp. La communication était assurée par Nahan Magassouba en langue locale. « L’interdiction de discriminations basées sur l’ethnie et la religion, la garantie des libertés religieuses, l’interdiction de la double nationale pour les candidats à l’élection présidentielle, l’équilibre du pouvoir, l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’encadrement de la vie politique et des parlementaires avec la fin du nomadisme politique» sont entre autres les points exposés par la principale conférencière.

« Je suis comblée de joie. Ma joie est immense puisqu’à l’issue de cette rencontre, à travers les témoignages, nous pouvons dire que l’objectif a été atteint. Les innovations majeures de la nouvelle constitution ont été bien comprises par les participants. Cela, grâce à clarté de ma collaboratrice dans son exposé», s’est réjoui Amadou Maguiraga, président de Peace-Dev.

Selon le président de l’association pour la paix et le développement (Peace Dev), cette journée a été rendue possible grâce aux concours du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, du sous-préfet et du maire de Baguinéda-Camp, des responsables des associations et regroupements des jeunes, des femmes qui ont brillé par leur présence jusqu’à la fin de l’activité. Elle avait comme objectif d’améliorer la compréhension des populations de Baguinéda sur la nouvelle constitution et le processus référendaire. Surtout ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. Il s’agissait pour eux de leur expliquer le bienfondé de la nouvelle constitution et pourquoi ils doivent voter oui.

« Une nation ne peut jamais se développer dans les conflits. On ne pourra pas garantir une paix durable sans la bonne tenue des élections. Pour éviter et prévenir les crises post-électorales comme celles de 2020, nous avons jugé nécessaire de conjuguer nos efforts à ceux des autorités de la transition. Nous nous investissons pour la paix et la stabilité. Cela, avec tous les recours possibles», a-t-il soutenu

Baguinéda prêt pour le oui massif

Après les explications données par Nahan Magassouba, surtout sur les points qui font polémiques, Baguinéda se dit prêt pour un oui massif le 18 juin prochain.

Diop Aïché Guindo, présidente de la CAFO et de l’association des femmes rurales de la commune de Baguinéda-Camp a remercié les organisateurs. Surtout la conférencière qui, d’après elle, a bien éclairé leurs lanternes sur les points qui font polémiques, tels que la laïcité, les réformes sur la justice. Sans oublier l’article qui concerne les femmes. La loi n°2015-052 traite équitablement les deux sexes. « Depuis longtemps nous avons sonné la mobilisation. Le mercredi passé tout près, les femmes de la commune de Baguinéda-Camp ont tenu une grande réunion. Nous appelons toutes les femmes de Baguinéda et du Mali en général à sortir massivement le 18 juin pour qu’après les décomptes des voix, la commune puisse faire 99% de oui. Les femmes de Baguinéda n’ont pas deux choix, nous sommes toutes pour le oui», a-t-elle fait savoir.

Fatoumata Bintou Santara, maire de la commune rurale de Baguinéda-Camp, après avoir également remercié et félicité la principale conférencière pour la clarté de ses interventions a rappelé que c’est après consultation du peuple que le président de la transition le colonel Assimi Goïta a instruit le gouvernement d’entreprendre un processus de refondation. Ce qui a conduit à la tenue des assises nationales de la refondation sur toute l’étendue du territoire. A en croire madame la maire, après un diagnostic sans complaisance de l’état du pays, le peuple a demandé l’élaboration d’une nouvelle constitution qui viendra combler les lacunes de la constitution de 1992, en prenant en compte les préoccupations essentielles des citoyens, les questions politiques, institutionnelles et de gouvernance. C’est ainsi qu’un projet de constitution a été élaboré avec des innovations majeures. Pour que cette nouvelle constitution puisse être opérationnelle, il est demandé donc au même peuple d’aller matérialiser leur souhait le dimanche 18 juin prochain dans les urnes. Mais avant, elle a appelé la population de sa commune et celle du Mali en général à aller retirer leurs cartes d’électeurs pour un Oui massif lors du scrutin référendaire. Elle a également remercié le sous-préfet et les services techniques pour leur franche collaboration.

«Depuis le début jusqu’à maintenant nous sommes sur pieds. Nous avons été dans les villages pour expliquer aux gens le contenu du projet de constitution et les inviter à sortir massivement le 18 juin afin que le oui puisse l’emporter avec un écart considérable. S’il plaît à Dieu, ici à Baguinéda notre souhait se réalisera le 18 juin. Avant que chacun se rende chez le chef du village pour retirer sa carte d’électeur», a-t-elle dit.

Abdourhamane Mahamane Touré, sous-préfet de la commune rurale de Baguinéda-Camp, pour sa part, dira qu’à Baguinéda, ils n’ont pas pris le train en marche. « Depuis quelques mois, nous sommes dans le cadre de la vulgarisation. Nous avons été à côte de la jeunesse, de la mairie, des forces vives, des légitimités traditionnelles de Baguinéda pour accompagner les autorités de la transition dans le cadre de la refondation pour le Mali nouveau. Et cette activité co-organisée avec Peace-Dev et la mairie de Baguinéda rentre également dans ce cadre. Nous pensons que le 18 juin, le scrutin référendum aura lieu à Baguinéda», a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a lancé un appel à la population de l’arrondissement de Baguinéda. Il les a invités d’abord à aller retirer leurs cartes d’électeurs. « Pour changer la tendance, pour pouvoir voter, il faut être un électeur. Et un électeur aussi, c’est celui qui dispose d’une carte d’électeur », a-t-il fait savoir. Ce qui a été fait en amont d’après Touré, ils ont mis des commissions communales dans toutes les 4 communes de l’arrondissement de Baguinéda. À savoir : Baguinéda-Camp, Mountougoula, Tièlè et N’gouraba. Ils ont également demandé à la jeunesse communale dans chaque localité d’accompagner les commissions afin que la distribution de ces cartes puisse être une réussite.

À noter que Peace-Dev est une association créée en février 2022, dans le souci d’avoir le développement dans la paix. Depuis sa création, elle a mené plusieurs activités dans beaucoup de localités du pays.

Moussa Sékou Diaby

