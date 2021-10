Réorganisation territoriale au Mali : Un Collectif réclame l’érection de l’arrondissement de FAKOLA en cercle

Les responsables du Collectif pour l’érection de l’arrondissement de FAKOLA en cercle étaient face à la presse, le dimanche 03 octobre 2021, à la Maison de la Presse (Bamako) pour inviter les autorités maliennes à ériger l’arrondissement de FAKOLA en cercle dans le cercle de Kolondièba (Région de Bougouni). « L’arrondissement de Fakola répond aux critères de devenir un cercle dans la région de Bougouni. Nous demandons aux autorités maliennes de veillez à la prise en compte de nos doléances pour le bonheur de la population de l’arrondissement de Fakola. Nous allons user tous les moyens nécessaires pour l’aboutissement de notre réclamation », précisent les conférenciers.

Cette conférence de presse était animée par le Porte-parole du Collectif pour l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle, Daouda Konaté, en présence du maire de FAKOLA, Moussa Karim Sangaré, des autres ressortissants de Fakola comme Amadou Konaté. « Au vu des rapports de la commission chargée de la réorganisation territoriale auprès du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali d’août 2021, notre recommandation n’a ni été prise en compte ni été rejetée dont l’objet est l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle situé dans le cercle de Kolondièba, région de Bougouni », a déclaré le Porte-parole du Collectif pour l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle, Daouda Konaté. Selon lui, l’arrondissement de Fakola à une superficie de 51.000 Km2 et une population environ 70962 habitants. Il a fait savoir qu’il y a un enclavement total de Fakola distant de Kolondièba de 75Km voire 120 Km pour d’autres localités. A ses dires, l’arrondissement de Fakola fait frontière avec deux régions de la Côte d’Ivoire au Sud-Est par la région Bagoue et au Sud-Ouest par la région de Folon. « Il en est preuve suffisante que l’arrondissement de Fakola réponde aux critères de devenir un cercle dans la région de Bougouni », a-t-il dit. Le Collectif pour l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle rejette purement et simplement les résultats des travaux de la commission chargée de la réorganisation territoriale. Ainsi, le Collectif pour l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle réclame l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle. « Il est composé de trois communes qui sont : La commune de Fakola ; La commune de Farako ; La commune de Bougoula. Les trois communes sont constituées de 35 villages et 6 hameaux. Nous demandons aux autorités maliennes de veillez à la prise en compte de nos doléances pour le bonheur de la population de l’arrondissement de Fakola », a souligné Daouda Konaté. Répondant aux questions des journalistes, le Porte-parole du Collectif pour l’érection de l’arrondissement de Fakola en cercle, Daouda Konaté, a fait savoir que des actions ont été menées comme le sit-in pour la satisfaction de leur doléance. Avant de signaler que d’autres actions serons menées pour l’atteinte des objectifs.

Quant au maire de FAKOLA, Moussa Karim Sangaré, il a indiqué que leur demande vise le rapprochement de l’administration à la population. Selon lui, il a fallu 6 heures de temps pour avoir un renfort sécuritaire lors d’une attaque terroriste dans la localité en 2015.

Pour sa part, l’enseignant Amadou Konaté, ressortissant de Fakola, a fait savoir que l’érection de Fakola en cercle est un vœu ardant de la population qui n’arrive toujours pas à être réalisé par les autorités maliennes. «Nous allons user tous les moyens nécessaires pour l’aboutissement de notre réclamation», a-t-il conclu.

Aguibou Sogodogo

