San : Réunion de soutien aux FAMa, aux autorités de la Transition et à l’AES

Les populations de la Région de San ont exprimé, ce samedi 24 août, leur soutien indéfectible aux Forces armées maliennes (FAMa), aux autorités de la Transition et à la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Une réunion a été organisée à cet effet par les organisations de la société civile et le collectif pour le développement de la région, avec l’appui des autorités administratives et politiques. C’était sous la présidence du préfet du cercle par intérim, Agaly Keïta.

C’est aux environs de 15 heures que les marcheurs ont pris d’assaut les rues de la ville de San en convergeant vers le rond-point central pour se diriger par la suite vers la place de l’Indépendance. Sur les banderoles, on pouvait lire : « Les forces vives de San soutiennent les autorités de la Transition et les Forces armées maliennes ; la Région de San soutient les forces armées de l’Alliance des États du Sahel».

Parmi les marcheurs, on pouvait noter la présence des autorités traditionnelles, coutumières, politiques, administratives et religieuses. Sans oublier les représentants des pays frères, amis et membres de l’AES, installés dans la Région de San. Tour à tour les officiels se sont succédé à la tribune pour crier haut et fort le soutien de toutes les populations issues de la Région de San aux autorités de la Transition, aux vaillantes forces armées et à l’AES.

Le maire de la Commune Urbaine de San, Mme Félicité Diarra, a profité de l’occasion pour demander aux jeunes de rester debout sur tous les fronts afin d’accompagner les autorités pour le combat qu’elles mènent au nom de l’ensemble du peuple malien. Pour ce faire, elle a exhorté les jeunes de la région à rester unis, car selon elle, rien de solide et de durable ne peut se réaliser dans la division.

Rappelons que ce meeting a enregistré la présence remarquable des maires des 42 communes de la région, de certains chefs de villages, dont ceux de San, Moribila et Kimparana et des membres de l’association « Ensemble pour le Mamala ».

La présence massive à cette réunion des ressortissants burkinabè et quelques Nigériens installés à San, a également contribué à rehausser l’éclat de cet évènement. Signalons aussi que la marche a été encadrée par les Forces de défense et de sécurité.

Nouhoum Mamadou KONE / AMAP – Kolondièba

