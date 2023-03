Stratégie de stabilisation des régions du centre du Mali : Une nouvelle approche pour relever les défis de sécurité et de développement

En visite dans la 5e région administrative du Mali, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a lancé vendredi dernier (17 mars 2023) la Stratégie de stabilisation des régions du Centre et de son Plan d’action 2022-2024. C’était en présence de nombreuses personnalités, dont le Chef de la Minusma, le chef des Partenaires techniques et financiers (PTF), le Secrétaire permanent de la stratégie nationale de la stabilisation des régions du centre.

Adopté en août 2022, le document de la stratégie de stabilisation des régions du centre couvre les régions de Ségou, San, Mopti, Douentza et Bandiagara. C’est une stratégie qui s’articule autour de quatre axes majeurs comme le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ; l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice ; la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique ; la communication et la coordination des interventions.

Selon la Primature, le processus d’élaboration de la stratégie de stabilisation des régions du Centre a mobilisé près de 700 participants. Les consultations régionales ont concerné les 16 cercles des 5 régions du Centre ainsi que des communautés et des acteurs institutionnels opérant sur le terrain. «Les solutions seront apportées en fonction des besoins des communautés. Cela en phase avec les politiques de développement du centre», a-t-on précisé.

La cérémonie du vendredi dernier (17 mars 2020) visait à partager la stratégie et son Plan d’action avec les parties prenantes ; sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la stratégie et, enfin, réussir l’adhésion de toutes les parties prenantes. A noter que le coût de la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie pour la période 2022-2024 est estimé à plus de 956 milliards de F CFA.

Profitant de l’opportunité, le chef du gouvernement a proposé des solutions consistant à sécuriser les personnes et leurs biens et renforcer la cohésion sociale et la confiance entre les acteurs ; appuyer le retour des représentants de l’Etat et des élus et renforcer leurs capacités ; utiliser les mécanismes de justice transitionnelle pour lutter contre l’impunité ; utiliser les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits inter et intracommunautaires ; renforcer les actions humanitaires et promouvoir le relèvement économique ; assurer une bonne communication autour de la stratégie et son plan d’action et faciliter la coordination dans les régions du centre.

Pour accompagner le processus de pacification de cette zone sérieusement éprouvée par l’insécurité et la pauvreté, Dr Choguel Kokalla Maïga a annoncé les grands travaux infrastructurels. Ils concernent notamment la construction de la route Sévaré-Gao (tronçon Sévaré-Boré) ; la réhabilitation du tronçon Douentza-Hombori-Gao de la Route nationale N°16 (RN16) ; la route Koro-Douentza-Tombouctou ; la construction et le bitumage de la route Macina-Diafarabé; la voie Goma Coura-Nampala-Léré ; et la route Banankoro-Dioro. Tout en remerciant les PTF pour leur accompagnement, notamment les actions humanitaires menées pour le Mali, le chef du gouvernement de transition s’est engagé à veiller à la mise en œuvre efficiente de la stratégie et de son Plan d’action.

Cette stratégie est bien accueillie par les partenaires de notre pays, notamment par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et Chef de la Minusma. «Cette stratégie est d’autant plus bienvenue qu’elle articule une approche globale des défis multidimensionnels que connaissent les régions du Centre. Elle reconnaît qu’au-delà de la mobilisation de l’outil sécuritaire et militaire, le rétablissement durable de la paix et de la sécurité au Centre requiert aussi une amélioration significative de la gouvernance et le renforcement de la justice, la promotion et le respect des droits humains, le dialogue et la réconciliation entre communautés, et une action résolue pour traiter les aspects économiques et humanitaires de la situation présente», a reconnu El-Ghassim Wane.

Il a rappelé que, ces dernières années, le système des Nations unies s’est fortement mobilisé en appui aux efforts des autorités maliennes afin de stabiliser les régions du Centre. Et le chef de la Minusma a promis que ces efforts se poursuivront suivant les axes prioritaires identifiés dans la Stratégie de stabilisation du centre.

Naby

Commentaires via Facebook :