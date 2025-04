Le conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a tenu sa première réunion de l’année à Dakar (Sénégal) sous format hybride. Cette 145e session ordinaire s’est tenue sous la présidence de Serge Ekué, président du conseil d’administration, président de la Boad. Après avoir approuvé le procès-verbal de la 144e réunion, tenue le 17 décembre 2024 à Lomé (Togo), le conseil a arrêté les comptes annuels de la Banque pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 puis, porté un avis favorable sur l’état de recouvrement des créances sur prêts de l’institution au 28 février 2025 et la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2024. La réunion a également examiné le rapport annuel 2024, le rapport annuel RSE 2024, et les modalités d’application de l’article 24 des statuts de la Boad. Par ailleurs, les administrateurs ont approuvé quinze (15) nouvelles opérations pour un montant global de 391,923 milliards F CFA, portant à 9480,5 milliards F CFA le montant global des financements de la Boad (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

– Le financement de 15 projets pour un montant de 391,923 milliards F CFA approuvé

– 20 milliards F CFA pour l’extension et modernisation du réseau de communication électronique de Orange Mali

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, ci-après :

Campagne cacao 2024-2025 en Côte d’Ivoire en faveur de la société Atlantic Cocoa Corporation Côte d’Ivoire (ACC CI) SA. L’opération a pour objet Ie financement partieI de Ia campagne cacao 2024-2025 de Ia société ACC CI SA par une contribution à l’acquisition d´environ 30 000 tonnes de fèves de cacao.

Montant de l’opération : 15 milliards F CFA

Impacts projetés : garanti les moyens de subsistance pour 6 millions de personnes, consolide 1 500 emplois directs, indirects et induits, 8 000 MF CFA de valeur ajoutée directe et 29 000 MFCFA de recettes fiscales directes et indirectes.

Campagne cotonnière 2024-2025 en faveur de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) SA au Mali. L’objectif de l’opération est de contribuer à la collecte et à l´égrenage d´environ 600 000 tonnes de coton graine, au titre de cette campagne.

Montant de l’opération : 15 milliards F CFA

Impacts projetés : préservation des moyens de subsistance pour plus de 4 millions de personnes, 1500 emplois permanents et 3000 emplois saisonniers, 5 000 MF CFA de valeur ajoutée directe.

Campagne cotonnière 2024-2025 en Côte d’Ivoire par la société Ivoire Coton SA. Ce financement partiel est destiné notamment à l’achat d´intrants et de coton graine, à Ia logistique, à l’égrenage et Ia commercialisation du coton fibre. L´objectif visé est de contribuer à Ia valorisation de Ia production d´environ 367 000 tonnes de coton graine, correspondant à 154 000 tonnes de coton fibre, au titre de Ia campagne 2024-2025.

Montant de l’opération : 15 milliards F CFA

Impacts projetés : préservation des moyens de subsistance de 3,5 millions de personnes, 600 emplois permanents et 1 200 emplois saisonniers et indirects, 28 000 MF CFA de valeur ajoutée directe.

Déploiement du “Système de communication intégré des Forces de sécurité intérieure (SCIFSI)” au Burkina Faso. Le projet a pour objet, l’extension de la couverture du réseau dans trente-deux (32) localités et la modernisation du système de communication électronique au profit des Forces de sécurité intérieure. Globalement, sa mise en œuvre permettra de moderniser et renforcer les moyens de communication des Forces de sécurité intérieure afin d´assurer efficacement la protection des personnes et des biens sur toute l´étendue du territoire national.

Montant de l’opération : 20 milliards F CFA

Impacts projetés : 200 emplois directs et indirects, 879 MF CFA/an de valeur ajoutée indirecte et induite et 87 MF CFA/an de recettes fiscales indirecte et directe.

Appui à la Compagnie Air Côte d’Ivoire pour l’acquisition d’avions en République de Côte d’Ivoire. L’objectif est de permettre à Ia Compagnie Air Cote d´ivoire, grâce à l’acquisition de deux (2) avions A 330-900 Néo, de démarrer des vols long courrier d’Abidjan à des destinations comme Paris, Beyrouth, Genève, Londres, New York et Washington.

Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Impacts projetés : plus de 2160 emplois directs, indirects et induits créés, plus de 30 878 MF CFA de valeur ajoutée indirecte et induite par an, plus de 3 186 MF CFA de recettes fiscales indirectes et induites par an.

Extension et modernisation du réseau de communication électronique de la société Orange Mali-SA en République du Mali. Le projet a pour objet, le renforcement des infrastructures, l’expansion des capacités et l’extension de la couverture du réseau de Orange Mali. Il permettra au réseau d’améliorer sa qualité de service et de devenir l’opérateur multi-services de référence, offrant la meilleure expérience client sur le marché des services de communications électroniques au Mali.

Montant de l’opération : 20 milliards F CFA

Impacts projetés : près de 450 emplois directs créés, 104,6 Mds F CFA/an de valeur ajoutée indirecte et induite, 19,6 Mds F CFA/an de recettes fiscales indirecte et induite.

Extension de la plateforme de Vidéoprotection unifiée (VPU) en République de Côte d’Ivoire. Le projet a pour objet, l´extension de la plateforme à trois nouvelles localités et la mise en place d´un centre national de cybersécurité. Sa mise en œuvre permettra de renforcer la sécurité physique et numérique du territoire national en vue d´assurer et garantir la libre circulation des personnes, des biens et des données.

Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Impacts projetés : plus de 420 emplois directs, indirects et induits, 2 256 MF CFA/an de valeur ajoutée indirecte et induite et 700 MF CFA/an de recettes fiscales indirecte et induite.

Aménagement et dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji (58,5 km) : section Ouidah-Agonkanmey (7 km), en République du Benin. La tranche prioritaire du projet porte sur la construction en 2×2 voies de la route Ouidah-Agonkanmey sur un linéaire de 7 km, y compris des trottoirs de 3,5 m de part et d’autre. La réalisation de ces travaux contribuera au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges intra régionaux.

Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Impacts projetés : plus de 1550 emplois directs et indirects créés, plus de 11 101 MF CFA de valeur ajoutée indirecte et induite par an et 300 MF CFA de recettes fiscales indirectes et induite par an et un reboisement compensatoire.

Aménagement et bitumage de la route Odienné-Dioulatiédougou en République de Côte d’Ivoire. Les travaux seront réalisés sur une longueur de 80 km dont 2 km en 2×2 voies à la traversée de Dioulatiédougou, et la construction de 6 km de voies urbaines à Odiénné et Dioulatiédougou. L’objectif global du projet est d’assurer le désenclavement des localités desservies, de contribuer à la création d’emplois et d’améliorer les conditions de vie des populations concernées.

Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Impacts projetés : plus de 1500 emplois directs, indirects et induit créés, plus de 7463 MF CFA de valeur ajoutée indirecte et induite par an et 201 MF CFA de recettes fiscales indirectes et induites par an.

Construction et exploitation d’une centrale thermique à cycle combiné de 372 MW à Songon en Côte d’Ivoire par la société Songon Energies. Le projet a pour objet la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l´exploitation pendant trente-cinq (35) ans et le transfert d´une centrale thermique de production d´électricité de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon sous forme de BOOT (Build-Own-Operate and Transfer) ainsi que la conception, le financement, la construction et le transfert des infrastructures associées de la centrale. Sa réalisation permettra assurer une meilleure couverture de la demande et sécuriser l´alimentation en énergie électrique en Côte d’Ivoire.

Montant de l’opération : 50 milliards F CFA

Impacts projetés : 2805 GWhs d’énergie électrique et un accès à l’électricité pour plus de 4,7 millions d’habitants, une réduction de 2,1 millions tonnes de CO2 par an en comparaison à une centrale à charbon, 1390 emplois créés, 35 Mds F CFA de valeur ajoutée par an, plus d’1 Md de recettes fiscales indirectes et induites par an.

Financement partiel des dépenses d’urgence du secteur de l’énergie en République togolaise. L’objectif de cette opération est d’assurer la continuité du service public d´électricité aux populations togolaises et soutenir le développement économique et social du pays.

Montant de l’opération : 40 milliards F CFA

Exploitation d’un gisement d’uranium à Moradi et implantation d’une usine de production d’acide sulfurique par la société Comirex SA à Arlit, en République du Niger. Le projet porte sur la construction et l´exploitation d´une usine de production d´acide sulfurique afin de contribuer au développement de l´industrie minière nigérienne par l’extraction et la transformation de 624 000 tonnes de minerai d´uranium en jus riche par an, la commercialisation d’environ 243 tonnes de jus riche d´uranium par an et la production/commercialisation d’environ 150 000 tonnes d´acide sulfurique par an.

Montant de l’opération : 14,423 milliards F CFA

Impacts projetés : 360 emplois créés, 11 400 MF CFA/an de valeur ajoutée directe, au moins 2 328 MF CFA de recettes fiscales par an.

Proposition de prêt pour le financement partiel de la reprise et de l’extension du projet de construction et d’exploitation de centres emplisseurs de gaz butane à Abidjan et à Yamoussoukro par la Société internationale de gaz (SIG-SA) en Côte d’Ivoire. Le projet porte sur la reprise et l’extension du projet de construction et l’exploitation de deux centres emplisseurs de gaz butane à Abidjan et à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, respectivement pour des capacités de stockage de 4 400 m3 et 400 m3 et d’emplissage de gaz butane de capacités respectives de 465 tonnes/jour et 177 tonnes/jour. Sa mise en œuvre permettra de répondre aux enjeux croissants du secteur pétrolier et gazier en renforçant les infrastructures nationales, et en augmentant la capacité de stockage et de production pour satisfaire le marché de gaz butane en Côte d’Ivoire en assurant une conformité totale avec les normes de sécurité actuelles.

Montant de l’opération : 12,5 milliards F CFA

Impacts projetés : près de 290 emplois créés, 38 200 MF CFA de valeur ajoutée directe sur 10 ans, au moins 6 270 MF CFA de recettes fiscales sur 10ans.

Construction et exploitation de la cité ministérielle de Lomé par la Société de construction de la Cité ministérielle (Sococim) SAU au Togo. Le projet a pour objet, Ia construction et l’exploitation d´un parc immobilier administratif destiné à accueillir l’administration publique dans Ia ville de Lomé. L’objectif visé est de contribuer à Ia modernisation de l’administration publique afin de soutenir l’économie nationale par Ia construction de 18 immeubles, dont 8 tours (R+8 ; R+12 ; R+13) et 10 bâtiments de type R+2.

Montant de l’opération : 20 milliards F CFA

Impacts projetés : plus de 1000 emplois créés et plus de 11 600 MF CFA/an de valeur ajoutée indirecte ou induite.

Restauration de la liquidité du système bancaire nigérien. Le concours à l’Etat du Niger servira à doter la Sonibank de ressources stables pour lui permettre de renforcer sa solvabilité, rétablir ses ratios prudentiels et poursuivre ses activités de financement de l’économie nigérienne.

Montant de l’opération : 50 milliards F CFA

Les administrateurs ont également approuvé la mise en place d’une troisième subvention de la KfW à la Boad destinée aux “Prêts adaptés aux catastrophes naturelles (Pacan)”. D’un montant de 6 millions d’euros, soit 3,936 milliards de F CFA, cette subvention a pour objet d’augmenter les fonds de la première phase relative à la couverture des prêts contre la sécheresse et les inondations.

Enfin, le Conseil a pris note des dossiers suivants, inscrits pour information :

Compte-rendu de la 49e réunion du Comité d’audit de la Boad ;

Mise en œuvre du Plan Djoliba 2021-2025 : bilan à l’issue de la 4e année ;

Situation des opérations de la Boad par pays au 31/12/2024 ;

Etat de mise en œuvre du Schéma directeur du Système d’information de la Boad au titre de l’année 2024 ;

Situation de l’utilisation des ressources mobilisées par la Boad au 31 janvier 2025;

Compte-rendu d’exécution de la tranche annuelle 2024 du Budget-programme 2024-2026 de la BOAD ;

Evaluation de l’état de réalisation des résultats de développement et des impacts du portefeuille-pays des projets financés par la Boad au Togo de 2009 à 2023 ;

Evaluation de l’état de réalisation des résultats de développement et des impacts du portefeuille-pays des projets financés par la Boad en Guinée-Bissau de 2009 à 2023 ;

Mise en œuvre des Principes pour une Banque responsable – UNEP FI : Rapport annuel ;

Note d’information relative au don du Fonds vert climat en faveur du Togo ;

Recueil des recommandations et décisions prises aux réunions du conseil d’administration de la BOAD tenues en 2024 ;

Compte-rendu de la réunion ordinaire du conseil des ministres de l’Umoa tenue le 20 décembre 2024 à Bamako, au Mali.

En clôturant les travaux, le président du conseil d’administration, M. Serge Ekué a remercié, les autorités sénégalaises ainsi que l’ensemble des équipes techniques pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue de cette session dans les meilleures conditions.

