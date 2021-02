Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche M. Mohamed Ould Mahmoud, accompagné de plusieurs membres de son département ont visité, hier mardi 16 février, successivement le Centre d’Apprentissage Agricole de Samanko (CAA), à l’Antenne du Service Semencier National, à ICRISAT, au Périmètre Maraîcher de Samanko, à Mali-tracteurs et au Centre d’expérimentation du machinisme agricole (CEEMA).

Cette visite de supervision du patron du département de l’agriculture a débuté par le Centre d’Apprentissage Agricole de Samanko (CAA), où un effectif de 371 élèves apprend les métiers de l’agriculture. Les élèves après la formation passent directement à la phase de la pratique dans le périmètre maraîcher. La visite de supervision de la délégation ministérielle s’est poursuivie au Centre du Service semencier National. Accompagné des responsables du centre, le ministre de l’agriculture a visité tour à tour, les magasins de semences de niébé, de maïs, et la chaîne de conditionnement de maïs et mil. Devant le ministre, le personnel a déploré la spéculation foncière dont fait l’objet cet espace de 96 hectares.

A l’institut de recherche pour les cultures des zones tropicales semi-arides. Ce centre stratégique dans la résilience contre la pauvreté, la malnutrition comprend des partielles d’expérimentation, des laboratoires et d’autres infrastructures. Sur place, le ministre Mohamed Ould Mahmoud a indiqué que l’ICRISAT n’est plus à présenter. Ainsi, il a exhorté ses responsables à renforcer cette résilience. « Notre présence c’est pour venir en solidarité avec ICRISAT, constater les problèmes et trouver des solutions », a déclaré le ministre, qui a fait le tour de la ferme ICRISAT Samanko.

L’institut de recherche en agro foresterie (ICRAF), où les variétés améliorées sont en phase d’expérimentation et le périmètre de Samanko aménagé en 2004 grâce à la coopération Belge ont tous été visité par la délégation du ministre. Occasion indiquée pour le maire du Mandé de rappeler que les activités de la commune sont consacrées à l’agro-sylvo-pastorale.

Le maire ainsi que le président de la coopérative ont soulevé les problèmes d’eau liés à l’inactivité de la station de pompage. De quoi insister le ministre de l’agriculture à promettre de prendre attache avec la direction nationale de l’agriculture pour trouver réponse rapide au problème d’eau.

Le centre d’Assemblage de tracteurs a été l’avant dernière infrastructure à être visitée par le ministre de l’agriculture. Ce centre appelé Mali-tracteurs est un fruit de la coopération entre les gouvernements du Mali et de l’Inde. Son objectif est de piloter la mécanisation agricole du Mali, de fournir des équipements au meilleur rapport qualité/prix.

La délégation du MAEP a terminé par la visite au Centre d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme agricole. Lequel dispose des ateliers de formation, de maintenance, d’atelier artisanal, une salle de conférence de 80 places, 05 salles de classe ; 02 blocs de dortoirs pour stagiaires d’une capacité de 50 personnes et des parcelles d’expérimentations agricoles pour les cultures sèches et irriguées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

