Création d’une structure pérenne d’Assurance agricole au Mali : Les acteurs concernés en conclave

Le secrétaire général du Ministère du développement rural, M. Daniel Siméon Kelema, a présidé le jeudi 19 janvier 2029 à l’hôtel Radisson Collection de Bamako, les travaux de l’atelier de concertation pour l’institutionnalisation de l’assurance agricole au Mali.

Co-organisée par le projet Inclusif en partenariat avec SOCODEVI-DA-TA-FLASQ, cette rencontre vise à mettre en place d’une structure pérenne de l’assurance agricole au Mali.

L’institutionnalisation de l’assurance agricole au Mali est une priorité pour l’Etat du Mali et ses partenaires. En effet, face au changement climatique, ses conséquences et d’autres menaces liées aux facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, l’assurance agricole est pour l’Etat du malien et ses partenaires l’arme appropriée en réponse à ces menaces.

Et pour le secrétaire général du département du Développement rural, Daniel Kelema : « La mission d’institutionnalisation de l’Assurance Agricole au Mali est aujourd’hui une réalité. Elle s’approprie les acquis engrangés par le projet FARM dans le domaine. La création du comité de pilotage pour la mise en place d’une Assurance agricole au Mali (Comité PAR- UEMOA) en est la preuve ».

La présente rencontre qui a réuni différents acteurs impliqués, vise à dessiner les orientations au démarrage des travaux de la création d’une structure pérenne de l’assurance agricole dans notre pays. Dont le programme de mise en œuvre est assuré par le projet Inclusif, en collaboration avec une ONG canadienne, SOCODEVI/DATAF-FLAQ’S Technologies INC. Et, en synergie avec l’ensemble des partenaires et parties impliqués, ils ont en charge de définir les voies et moyens pour atteindre l’adhésion massive des producteurs agricoles à l’assurance agricole répondant aux besoins des exploitations agricoles du Mali.

En effet, plusieurs initiatives avaient été tentées dans ce sens, lesquelles ont été confrontées à des obstacles. La structure pérenne d’assurance agricole va permettre de capitaliser toutes ces expériences et fédérer les efforts dans le sens de la couverture de l’ensemble des risques liés à toutes les activités du monde rural (agriculture vivrière, élevage, pêche ou exploitation forestière), a expliqué M. Kelema. Et d’inviter l’ensemble des parties prenantes au programme à savoir acteurs de mise en œuvre, partenaires financiers au programme, d’agir en synergie pour le renforcement du partenariat et la mise en place du guichet d’assurance agricole au Mali. « Au regard de tous les défis existants, je voudrais lancer un appel aux acteurs chargés de la mise en œuvre à s’approprier les concepts et surtout encourager l’adhésion à grande échelle des producteurs agricoles au ReCIR sur le territoire national », a-t-il demandé.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

