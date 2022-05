La campagne agricole 2022-2023 se prépare au Mali. Le gouvernement assure que la livraison des intrants agricoles sera faite à temps. Le ministre de l’Economie et des Finances indique qu’à cause de la flambée des prix, la subvention des engrais coûtera à l’Etat 17 milliards de F CFA.

Plus de 50% de livraison des intrants agricoles sont faites, selon le ministre de l’Economie et des Finances Alousseiny Sanou, souligne le studio tamani. « La flambée des prix des intrants sur le marché mondial est connu de tous et au niveau de la CMDT, déjà, nous avons pris le devant et avons lancé les appels d’offre à temps », dit le ministre Sanou. Concernant la zone céréalière le ministre Sanou, à en croire notre confrère, annonce que c’est à partir de fin mai que la livraison d’intrant va commencer.

A Kita, les producteurs disent n’attendre que ces intrants. Il faut souligner que l’insuffisance d’engrais a impacté négativement le rendement de la production du coton de la campagne précédente. « Nous avons déjà procédé au recensement mais actuellement nous n’avons pas d’information sur l’arrivée des intrants », affirme Makandjan Keita, paysan.

A Yorosso des producteurs reconnaissent que certaines localités ont reçu leurs intrants. Comme en témoigne Gaoussou Dao, membre de la chambre d’agriculture de Yorosso. « J’ai reçu 180 sacs d’engrais pour le moment en ce qui concerne la campagne cotonnière. Pour les pesticides, il y a un stock que nous pourrons utiliser en cas de besoin » dit-il. Par ailleurs, il précise que pour le maïs et autres ils sont toujours à l’attente.

Billal Diall

Commentaires via Facebook :