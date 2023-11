Mali : Inclusive Agribusiness Club, une initiative visant à promouvoir l’entrepreneuriat agricole, lancée par le programme 2 SCALE

Dans le cadre du développement des chaînes de valeur agricole au Mali, le programme 2 SCALE, en accord avec Impact Hub Bamako, a procédé au lancement de l’Inclusive Agribusiness Club (IBC). C’était, le lundi 15 novembre, sous l’égide du chef de cabinet du ministre de l’’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Tidiani Diakité.

Inclusive Agribusiness club (IBC) est une initiative pour le développement des chaînes de valeur agricole au Mali. C’est un réseau visant à rassembler des entrepreneurs et des acteurs du secteur agricole afin de partager des connaissances, des expériences, des pratiques et des opportunités commerciales. Mise en place par le programme 2 SCALE, son but est de contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat agricole et à la croissance économique. « Le concept est axé autour de la volonté de se rassembler, mettre en place les synergies afin de favoriser les affaires », a précisé le directeur pays de 2 SCALE Mali, Alahidy Barry. L’IBC est accompagné par Impact Hub Bamako qui est le centre d’incubateur.

Cofinancé par le secteur privé et le ministère néerlandais des Affaires étrangères par l’intermédiaire et la direction générale de la coopération internationale (DGIS), le programme 2SCALE est conçu pour incuber et accélérer le développement de modèles d’affaires inclusifs dans les systèmes agroalimentaires africains. Son but est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement inclusif et durable du secteur privé en Afrique. Il est mis en œuvre par un consortium dirigé par International fertilizer Development Center (IFDC) et comprenant Base-of-the-pyramid Innovation Center (BoPInc) et l’organisation néerlandaise de développement (SNV).

Au Mali, 2 SCALE travaille au cours de sa 2e phase (1er janvier au 31 décembre 2023 avec possibilité d’extension jusqu’en décembre 2024) sur neuf partenariats. « Les interventions avec ces partenariats ont eu un impact significatif sur l’agriculture et l’agrobusiness des petits exploitants agricoles et ont permis de tirer de nombreux enseignements », a indiqué sa directrice de programme, Marina Diboma. Une situation qui a permis de développer plusieurs ressources et bonnes pratiques sur la manière de promouvoir l’agro-industrie inclusive.

Le chef de cabinet du ministre de l’’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Tidiani Diakité, a marqué sa disponibilité et sa volonté d’accompagner le programme 2SCALE dans la mise en œuvre du Inclusive Agribusiness club au Mali. « Les initiatives de ce genre sont au cœur de la vision et des actions de la ministre de l’’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour la création de l’emploi », a-t-il souligné.

A noter que les piliers phares de 2 SCALE se trouvent dans l’approche d’inclusion des jeunes, des femmes, des petits exploitants agricoles, des consommateurs à faibles revenus, des micro-entrepreneurs au sein des différentes chaînes de valeurs. La cérémonie a pris fin par la visite des stands.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

