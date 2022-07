La validation de la politique nationale révisée de mécanisation agricole au Mali, est au cœur d’un atelier organisé par la FAO ce jeudi 24 juillet 2022 à l’hôtel de l’Amitié de Bamako. Ils sont une trentaine de professionnels du secteur à y prendre part. Le secrétaire général du ministère du développement rural, M. Daniel Siméon Kelema a présidé la cérémonie d’ouverture, il était accompagné de M. Antoine Somé, Représentant par intérim de la FAO au Mali.

Le Mali avec une population d’environ 18, 9 millions de personnes en 2017 avec 78% vivant en milieu rural et en 2022, 20, 25 millions d’habitants, une population essentiellement rurale. Le Mali a donc une vocation agro-sylvo-pastorale car son économie repose essentiellement sur le secteur agricole qui emploie environ 80% de la population active et contribue à hauteur de 40% du PIB. De plus, le Mali a environ 900000 unités de production agricole (UPA) assurant 90% de la production. Toutes ces choses montrent à suffisance l’importance du secteur agricole au Mali pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la nécessité pour lui de moderniser son secteur agricole pour une agriculture plus résiliente aux effets néfastes des changements climatiques et l’amélioration des moyens d’existence durable. Cependant, les professionnels du secteur déclarent les niveaux de mécanisation des exploitations agricoles faibles. Et pour les cultures, les agriculteurs ont recours à une forte main d’œuvre, ce qui ne permet pas une bonne rentabilité pour eux. D’où, toujours cette nécessité pour les agriculteurs de passer à l’exploitation mécanisée dans le but des productions à grande échelle pour répondre aux besoins alimentaires. Conscient de ces problèmes, le gouvernement du Mali avec l’assistance de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2008, a élaboré une Stratégie Nationale de Mécanisme Agricole et un plan des actions de 2008 à 2012. La Stratégie a orienté en partie les interventions de l’Etat dans la promotion de la mécanisation agricole au Mali. Et pour répondre aux défis du moment, la stratégie nationale de mécanisation agricole est soumise à révision.

Le présent atelier est le lieu pour les participants de valider l’analyse de la situation de la mécanisation agricole et son plan d’action. La Stratégie révisée sera alignée sur le Cadre pour la mécanisation agricole durable pour l’Afrique (MADA) lancée par la FAO et la Commission de l’Union Africaine à Rome en 2018 . Le SG du département du développement rural, M. Daniel Siméon Kelema tout en rappelant les efforts déployés par le gouvernement et les PTF , lesquels ont permis des avancées non négligeables en matières d’équipements agricoles concurremment à l’extension des superficies irriguées et cultivables, il a vivement remercié la FAO pour sa constante assistance. Il s’est ensuite joint au représentant de la FAO par intérim pour souligner l’importance de cette révision au bénéfice de l’amélioration du secteur agricole.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

