Assemblée annuelle de la Banque Mondiale et du Fmi : Le ministre de l’Economie et des Finances fait le point

La Réunion du Printemps du Fmi et du Groupe de la Banque mondiale s’est tenue du 15 au 20 avril 2024, à Washington. Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a porté la voix du Mali, rencontré les dirigeants des deux institutions, partagé avec eux les orientations du pays ainsi que l’état de la situation macroéconomique qui augure de bonnes perspectives.

Comme chaque année, des financiers et dirigeants des banques centrales se retrouvent à la faveur de la Réunion du Printemps de la Banque mondiale et du Fmi, pour parler de la situation économique et financière dans le monde. Le Mali y a pris part pour parler des points d’étapes de sa Coopération avec les deux institutions financières et les perspectives d’amélioration.

La délégation malienne a eu des échanges avec les dirigeants des pays respectueux des principes guidant désormais l’action diplomatique du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix partenariaux stratégiques et la sauvegarde de l’intérêt supérieur des Maliens dans les décisions prises en leur nom. Il s’agit des pays comme la Russie, la Chine, la Türkiye et l’Inde.

Renouer avec la Banque mondiale

La Banque mondiale est le premier partenaire multilatéral du Mali, selon le ministre de l’Economie avec un endettement «qui dépasse 1500 milliards, des projets, appuis budgétaires ». Toutefois, depuis 2020, le Mali n’a bénéficié d’aucun appui budgétaire des partenaires, à cause des critères fixés par les partenaires. Mais cela n’a pas empêché d’avoir des résultats. «Avec un taux de croissance passant d’une récession en 2020 à une croissance régulière en 2023 et un déficit budgétaire de l’ordre de 5,9 % en 2020 qui est tombé en 2023 à 3,9 %, sachant que la norme communautaire était un déficit inférieur à 3 %». Le Mali est dans une très bonne position dans la sous-région, a expliqué le ministre Sanou, compte tenu de ses «performances macroéconomiques».

Dans le même temps, le taux d’endettement du Mali est de l’ordre de 50,2 %, en 2023, «un ratio extrêmement important » étant donné que la norme communautaire «vise un taux d’endettement inférieur à 70 %». Cela dénote de la rigueur «des approches» prônées par le Mali selon le ministre Sanou.

Concernant les préoccupations relatives à l’électricité, il a été question d’appuyer le Mali à développer les centrales solaires dans les neuf prochains mois, d’accompagner Edm à améliorer la désserte en électricité. «Un accord de 60 millions de dollars avec le Mali pour soit acheter l’Energie avec les pays de l’Omvs, soit du gasoil pour permettre aux centrales thermiques d’Edm-sa de fonctionner», a précisé le ministre.

La Banque mondiale a pris l’engagement d’injecter 120 millions de dollars pour une centrale solaire. «Les accords sont signés, il s’agit juste d’adapter et de choisir le site».

Les rencontres avec le Fmi ont majoritairement porté sur l’accompagnement technique des structures de l’Etat pour une meilleure gestion des activités publiques et de gouvernance.

O Tangara

