Banque mondiale au Mali : Clara Ana De Sousa nommée directrice des opérations

La mozambicaine, économiste de formation a été nommée, jeudi 1er juillet, directrice des opérations pour le Mali, le Burkina Faso, Le Tchad et le Niger. Clara Anna De Sousa aura pour priorité de veiller à ce que les programmes financés par ce médecin des économies malades permettent d’atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de Covid-19, de créer des emplois et de favoriser une croissance inclusive et durable dans ces pays du Sahel.

La Banque mondiale a décidé d’augmenter de 8 milliards de dollars pour le porter à 20 milliards de dollars son plan d‘aide aux pays en développement afin de faciliter leur accès aux vaccins contre le coronavirus. L’institution a approuvé en octobre dernier l’octroi initial de 12 milliards de dollars et n’a pour l’instant dépensé que 4 milliards de dollars via des projets dans 51 pays dont la plupart en Afrique.

Jusqu’à sa nomination comme nouvelle directrice des opérations pour le Niger, le Burkina, le Mali et le Tchad, Clara Ana De Sousa était, depuis plusieurs années, responsable de l’administration et de la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA), une des agences principales de la Banque mondiale. La nouvelle directrice des opérations est entrée à la Banque mondiale en juin 2005 en tant qu’économiste senior chargée des questions de politique économique pour la Région Amérique latine et Caraïbes, avant de gravir progressivement les échelons de l’institution au sein de la Région Afrique et de la vice- présidence Financement du développement. Elle a notamment été responsable des opérations pour l’Angola et Sao Tomé-et-Principe et économiste senior pour le Mali. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Mme De Sousa a été directrice exécutive à la Banque du Mozambique, ainsi que directrice d’études et maître de conférences à la Faculté d’économie de l’université Eduardo Mondlne à Maputo (Mozambique).

« C’est un plaisir de revenir au Mali en tant que directrice des opérations après avoir eu la chance de travailler dans ce pays il y a onze ans. La Banque mondiale est activement présente dans le Sahel et a fait de cette région un axe prioritaire des programmes de l’Association internationale de développement (IDA) — avec l’adoption d’une approche intégrée dans le cadre de l’Alliance Sahel. Je me réjouis à la perspective de travailler avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les partenaires de développement afin de soutenir une reprise résiliente, stimuler la création d’emplois, favoriser l’autonomie des femmes et des jeunes, et contribuer au renforcement de la résilience climatique », a –t-elle indiqué

Le Bureau des opérations de la Banque mondiale pour les quatre pays est basé à Bamako au Mali.

