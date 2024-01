Mali : Portefeuille de la Banque mondiale au Mali : 200 milliards de Fcfa décaissés en 2023

Ce montant a permis de fournir de l’électricité à plus de 300.000 personnes en milieu rural et de réaliser plus de 1.000 kilomètres de pistes rurales. La session politique de la revue conjointe a donné lieu à des discussions pour améliorer davantage les procédures de décaissements

La clôture des travaux de la session politique de la revue conjointe de la performance du portefeuille des programmes et projets financés par la Banque mondiale au Mali a été présidée hier dans un hôtel de Bmako par le ministre de l’économie et des Finances, Alousséni Sanou . C’était en présence de la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Clara de Souza, du président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mossadeck Bally, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités.

Cette session politique fait suite à deux jours de travaux de la session technique, durant lesquels les participants ont examiné le portefeuille des programmes et projets financés par la Banque mondiale au Mali afin d’en améliorer la performance, dans le mais d’obtenir de meilleurs résultats en matière de réduction de la pauvreté. Ils ont ainsi pris connaissance de l’état et de la performance du portefeuille, discuté des problèmes transversaux qui l’affectent, examiné les facteurs qui alourdissent les procédures de décaissement et esquissé des solutions possibles aux différents défis rencontrés.

À l’issue des discussions, il est apparu que le portefeuille de la Banque mondiale a été performant pour l’année fiscale 2023, avec un taux de décaissement de 36,7%, représentant plus de 200 milliards de Fcfa décaissés. Selon la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, ce montant a permis de fournir de l’électricité à plus de 300 000 personnes en milieu rural et de réaliser plus de 1 000 kilomètres de pistes rurales. «Ces ressources ont contribué à tripler l’utilisation des services de santé dans les zones couvertes», a révélé Clara de Souza. À cet égard, elle a félicité les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et remercié les autorités maliennes pour leur soutien et l’excellent partenariat à l’origine de cette belle performance.

Toutefois, Clara de Souza a souligné que les débats lors de la session technique ont également fait ressortir le besoin d’une action soutenue de toutes les parties afin de réaliser les objectifs de développement des projets et d’assurer la durabilité des résultats enregistrés. En outre, elle a indiqué qu’il ressort de la mise en œuvre du plan d’actions issu de l’édition 2021 que 41,16% des actions convenues ont été totalement réalisées.

Quant au ministre de l’économie et des Finances, il a, au nom des plus hautes autorités, remercié la Banque mondiale pour avoir conduit en contact avec la partie malienne. Alousséni Sanou a confié que les contraintes majeures identifiées et relevées lors des travaux de la session technique sont d’ordre institutionnel, sécuritaire et/ou opérationnel. Il a noté que les problèmes évoqués ont connu un début de résolution. Pour lui, la mise en œuvre efficace des recommandations issues de la présente revue nous permettra de les résoudre définitivement et d’améliorer significativement la performance du portefeuille actif. À l’actif de toutes les parties participe, le ministre Sanou s’est dit satisfait de la bonne performance réalisée dans la mise en œuvre des projets/programmes du portefeuille au titre de l’année fiscale précédente (juillet 2022 à juin 2023).

Malgré tout, dira le ministre en charge des Finances, des facteurs d’ordre exogène ont suffisamment perturbé le niveau des déclins au cours des six premiers mois de ladite année, notamment les sanctions financières et économiques imposées au Mali par la Cedeao et l’Uemoa. . «Le Mali a, en effet, atteint un taux de déclin exceptionnel de 36,9% le présenter en tête de peloton, loin devant les autres pays de la zone Afrique de l’Ouest et du Centre voire de la zone Afrique», at-il révélé. Cette cérémonie a été marquée par la remise d’attestation aux Unités de gestion des projets (UGP) les plus performantes pour l’exercice fiscal 2023.

